Schweizer Nachrichtendienst soll bei Extremismus mehr Befugnisse erhalten

Der Bundesrat und die Sicherheitskommission planen die Ausweitung von Überwachungsmassnahmen auf gewalttätigen Extremismus. Während Befürworter von einer notwendigen Anpassung an die aktuelle Sicherheitslage sprechen, erwägen Grüne ein Referendum gegen die Gesetzesrevision.

In der Schweiz steht eine signifikante Verschärfung der Überwachung sbefugnisse zur Debatte, die den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) in die Lage versetzen soll, präventiv gegen gewalttätigen Extremismus vorzugehen.

Bisher waren tiefgreifende Eingriffe in die Privatsphäre, wie das Abhören von Telefongesprächen, die Überwachung des digitalen Mailverkehrs oder die Installation von Peilsendern an Fahrzeugen, streng auf Bereiche wie Terrorismus, Spionage oder die Bedrohung kritischer Infrastrukturen begrenzt. Nun plant der Bundesrat, diese weitreichenden Kompetenzen auf das Feld des gewalttätigen Extremismus auszuweiten, unabhängig davon, ob dieser aus links- oder rechtsextremen Kreisen stammt. Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats hat diesem Vorhaben kürzlich mit einer deutlichen Mehrheit von 15 zu 6 Stimmen bei zwei Enthaltungen zugestimmt, wobei vor allem die bürgerlichen Parteien die Notwendigkeit für diesen Schritt betonen. Der Impuls für diese Gesetzesrevision kam massgeblich durch die eskalierten Ausschreitungen während der Palästina-Demonstrationen im Oktober in Bern. Diese Ereignisse lösten eine landesweite Debatte über die Sicherheitslage und die Möglichkeiten der Behörden aus, gewalttätige Strömungen frühzeitig zu erkennen. Die vorgeschlagenen Massnahmen erlauben es den Fahndern, nicht nur Räume zu verwanzen oder zu durchsuchen, sondern auch aktiv in komplexe Computersysteme und private Netzwerke einzudringen. Zwar bleibt für jeden dieser Schritte weiterhin eine richterliche Genehmigung zwingend erforderlich, doch Kritiker sehen darin dennoch einen gefährlichen Dammbruch für den Schutz der persönlichen Freiheit. Die Debatte wird intensiv geführt, zumal der Bundesrat mit einer umfassenden Strategie 2026 das ganze Land auf neue Sicherheitsbedrohungen ausrichten möchte, was insbesondere bei den Kantonen für Klärungsbedarf sorgt. Innerhalb der politischen Landschaft formiert sich bereits Widerstand, insbesondere aus den Reihen der Grünen. Diese bezeichnen das Vorhaben als absolutes No-Go und prüfen aktuell die Einreichung eines Referendums. Nationalrat Gerhard Andrey betont jedoch, dass man sich derzeit zunächst auf die parlamentarische Schadensbegrenzung konzentriere, um die ärgsten Auswüchse in der Beratung des Nachrichtendienstgesetzes zu verhindern. Die Erinnerung an das Jahr 2015, als die Grünen bereits erfolgreich das Referendum gegen das Nachrichtendienstgesetz ergriffen hatten, schwebt wie ein Damoklesschwert über der aktuellen Debatte. Während der Berner Sicherheitsdirektor Alec von Graffenried nach den kostspieligen Ausschreitungen vom Herbst nun verstärkt auf Vorsicht bei künftigen Grossveranstaltungen wie dem WEF setzt, bleibt die grundsätzliche Frage nach dem richtigen Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit der zentrale Streitpunkt in der Schweizer Politik





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