Schweizer Mutterschutz: Julia Kashema fordert Reform ab Woche 23

Julia Kashema fordert neue Mutterschutzgesetze in der Schweiz. Derzeit gilt der Schutz erst ab der 23. Schwangerschaftswoche, was verheerende Folgen für frühe Verluste hat.

Die Schweizer Juristin und Aktivistin Julia Kashema startet einen entschlossenen Kampf gegen eine bestehende Rechtslücke im schweizerischen Mutterschutzgesetz. Aktuell besteht für Frauen, die ihr Kind vor der 23. Schwangerschaftswoche verlieren, kein Anspruch auf den gesetzlich vorgeschriebenen Schutz, was zu schweren finanziellen und emotionalen Härten führt. Kashema will diese diskriminierende Regelung abschaffen und gleiche Rechte für alle betroffenen Mütter durchsetzen.

Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Jeglicher Kinderverlust vor der 23. Schwangerschaftswoche wird in der Schweiz gesetzlich nicht als Geburt anerkannt. Dies hat zur Konsequenz, dass die betroffene Frau rechtlich nicht als Mutter gilt und somit auch keine der Schutzleistungen erhält, die sonst bei einer Geburt zustehen würden. Julia Kashema selbst erlebte diese rechtliche Realität hautnah, als sie in der 19. Schwangerschaftswoche erfuhr, dass das Herz ihres Sohnes bald aufhören würde zu schlagen. Zwei Wochen später brachte sie ihr Kind bei einer sogenannten stillen Geburt tot zur Welt.

Also read Julia Scheib sorgt in Late-Night-Show für Lacher und scharfes Comeback

Derzeitige Gesetze unterscheiden also strikt zwischen einer rechtlichen Geburt und einem Schwangerschaftsabbruch oder Totgeburt vor dem genannten Datum. Diese Unterscheidung schließt junge Mütter komplett vom sozialen Netz aus, obwohl sie physisch und psychisch einer Geburt unterliegen. Die Aktivistin plädiert dafür, die Definition der Geburt an medizinische und menschliche Realitäten anzupassen, statt an ein willkürliches Datum zu koppeln.

Emotionale Betroffenheit und persönliches Engagement

Julia Kashema macht in ihrer Kampagne deutlich, dass ein Kindverlust jeden Schwangerschaftsmonat ein existenzielles Ereignis ist. Sie beschreibt, wie sie nach der Diagnose über das drohende Schicksal ihres Sohnes sprach und wie der folgende Zeitraum von der Ungewissheit und dem Leiden geprägt war. In einer neuen Folge des täglichen Podcasts "Apropos" erzählt sie ausführlich, wie sie diese stille Geburt erlebt hat und weshalb sie um mehr Anerkennung und Schutz für betroffene Mütter kämpft.

Advertisement

Für Kashema ist die rechtliche Nichtanerkennung eine zusätzliche Zerreißprobe. Sie fühlt sich durch den Staat im Stich gelassen, obwohl sie gerade in dieser sensiblen Phase Unterstützung benötigt. Der Begriff Mutter wird ihr durch das Gesetz vorenthalten, obwohl sie das Kind austrug und verlor. Diese Diskrepanz zwischen biologischer Wahrheit und juristischer Definition treibt die Aktivistin dazu an, öffentlich auf die Lücke hinzuweisen.

Vergleich mit internationalen Regelungen

Einer der Kernpunkte ihrer Argumentation ist der internationale Vergleich. Kashema fragt in ihren öffentlichen Auftritten, warum das Schweizer Recht den Verlust eines Kindes vor der 23. Schwangerschaftswoche anders behandelt als in anderen Ländern. In vielen europäischen Nachbarstaaten sind die Regelungen flexibler oder gewähren Schutzleistungen, sobald eine bestimmte Entwicklung des Embryos oder Fötus nachgewiesen ist. Diese Unterschiede empfindet sie als ungerecht und menschenunwürdig.

Der Vergleich dient ihr als Werkzeug, um die Schweizer Gesetzgebung zu kritisieren. Sie betont, dass der Schutz der Gebärenden nicht von der exakten Wochenanzahl abhängen sollte, sondern von der Schwere des Eingriffs in das Leben der Frau. Durch die Darstellung dieser internationalen Standards hofft sie, Druck auf die Schweizer Behörden auszuüben, um das Gesetz zu modernisieren und an internationale humanitäre Standards anzugleichen.

Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen

Die Folgen der aktuellen Gesetzeslage sind für die betroffenen Frauen drastisch. Ohne Mutterschutz müssen sie in der Regel weiterhin ihrer Arbeit nachgehen, während sie sich körperlich von einer Geburt erholen. Dies erschwert den Genesungsprozess erheblich und verhindert, dass sie die nötige Zeit für die Trauerbewältigung finden können. Finanzielle Einbußen kommen hinzu, da sie während dieser Zeit kein Lohnausgleich erhalten.

Advertisement

Julia Kashemas Forderung zielt daher nicht nur auf symbolische Geste ab, sondern auf konkrete materielle Verbesserungen. Sie will, dass jeder Verlust eines Kindes, unabhängig vom Zeitpunkt, mit den gleichen Schutzmaßnahmen versehen wird, die auch nach einer regulären Geburt gewährt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass keine Frau aufgrund eines tragischen Schicksalsschlags vor der 23. Woche wirtschaftlich oder sozial benachteiligt wird.

Weiteres Vorgehen und gesellschaftliche Debatte

Die Kampagne von Julia Kashema hat eine öffentliche Debatte ausgelöst. Sie nutzt Medienformate wie den Podcast "Apropos", um das Thema breiter zu tragen und Mitgefühl in der Bevölkerung zu wecken. Ihr Ziel ist es, politische Entscheidungsträger zu erreichen, die die Gesetzesvorlage unterstützen können. Der Fokus liegt dabei darauf, die menschliche Komponente hinter der juristischen Diskussion sichtbar zu machen.

Künftig wird sich Kashema weiterhin für die Anpassung der Rechtslage einsetzen. Sie hofft, dass durch ihr Engagement andere betroffene Frauen nicht mehr unter der gleichen rechtlichen Unsicherheit leiden müssen. Der Kampf gegen diese Gesetzeslücke ist für sie ein Schritt hin zu einem solidarischeren und gerechteren Gesundheitssystem in der Schweiz, das den realen Bedürfnissen der Mütter gerecht wird.