Präzisionsmunition von Ruag gelangte über Slowenien und Kirgistan nach Russland. Die Debatte um das revidierte Kriegsmaterialgesetz eskaliert vor der Volksabstimmung.

Präzisionsmunition, die von der Schweizer Firma Ruag in Thun hergestellt wurde, ist in Russland gelandet. Dieser Vorfall wirft ein schattiges Licht auf die aktuellen Exportregeln und die Diskussion um das revidierte Kriegsmaterialgesetz, über das die Schweizer Stimmbürger Ende November abstimmen werden. Der Bericht der NZZ am Sonntag deckt einen komplexen Handelsweg auf, der trotz strikter Embargos funktioniert hat.

Lieferkette über Slowenien und Kirgistan

Die Recherche basiert auf Einträgen im Register für Konformitätszertifikate in Moskau. Demnach wurden zwei Lieferungen von Schweizer Munition registriert, einmal im Dezember 2022 und ein weiteres Mal im April 2023. Seit 2014 bewilligt der Bundesrat keine direkten Lieferungen von Kriegsmaterial an Russland mehr. Dennoch gelangte die Ware über mehrere Stationen in das Land. Die Produktion in Thun lieferte die Munition zunächst legal an Slowenien, ein Mitgliedstaat der Europäischen Union und der Nato.

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Ein privater Waffenhändler in Slowenien übernahm die Ware und verkaufte diese weiter nach Kirgistan. Dies geschah wahrscheinlich mit Duldung der slowenischen Regierung. Von Kirgistan aus gelangte die Munition schließlich nach Russland. Diese Kette zeigt, wie legal produzierte Schweizer Güter in autoritäre Staaten umgeleitet werden können, wenn sie an private Händler verkauft werden.

Diskussion um die Nichtwiederausfuhrerklärung

Der Vorfall zentriert sich auf die Diskussion um die sogenannte Nichtwiederausfuhrerklärung. Bisher müssen Käufer garantieren, dass sie das Material nicht an Dritte weitergeben. Private Händler sind davon jedoch ausgenommen, da sie keine solche Erklärung abgeben müssen. Im Gegensatz dazu müssen staatliche Empfänger dies tun. Diese Lücke ermöglicht es, Waffen über Umwege zu verkaufen.

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Fabian Molina von der SP argumentiert, dass der Verzicht auf diese Erklärung gefährlich ist. Er weist darauf hin, dass das Kriegsmaterial dadurch an Kriegstreiber gelangt. Für ihn ist dies ein klares Beispiel für die Risiken, wenn die Schweiz auf strenge Kontrollen bei privaten Käufern verzichtet. Die linke Opposition nutzt diesen Fall, um gegen die Gesetzesänderung zu agitieren.

Positionen von Bundesrat und Opposition

Michael Götte von der SVP verteidigt die aktuelle Praxis. Er räumt ein, dass unerwünschte Lieferungen nie hundertprozentig verhindert werden können. Dies gelte sowohl für das alte als auch für das neue Gesetz. Er betont, dass solche Risiken für die Wirtschaft und die eigene Sicherheit in Kauf genommen werden müssen. Für ihn ist es realistisch, mit diesen Unsicherheiten zu leben, wenn man Exporte tätigt.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, klärt den konkreten Fall derzeit ab. Seit März 2024 verlangt das Seco von privaten Händlern mit Hand- und Faustwaffen eine schriftliche Erklärung über den vorgesehenen Verkaufsort. Diese Maßnahme ist jedoch nicht mit einer klassischen Nichtwiederausfuhrerklärung vergleichbar. Ein Restrisiko bleibt somit bestehen, wie der Bundesrat im Parlament bestätigte.

Implikationen für die Volksabstimmung im November

Das revidierte Kriegsmaterialgesetz sieht vor, staatlichen Käufern mehr Flexibilität zu gewähren. Dies geschah im Dezember 2025 als Reaktion auf die Sicherheitslage in Europa. Partnerländer sollen Waffen kaufen dürfen, selbst wenn sie in Konflikte verwickelt sind. Allerdings bleibt die Ukraine von direkten oder indirekten Lieferungen ausgeschlossen. Der Bundesrat kann Garantien weiterhin verlangen, wenn Sicherheitsinteressen dies erfordern.

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Am Ende steht die Entscheidung der Stimmbevölkerung. Die Mehrheit von Bundesrat und Parlament empfiehlt ein Ja zur Änderung. Die linke Seite lehnt dies ab und hat das Referendum ergriffen. Der Vorfall mit der Ruag-Munition dient dabei als zentrales Argument der Gegner. Die Abstimmung am Ende November wird zeigen, ob die Schweiz ihren Weg der strengen Kontrolle beibehält oder mehr wirtschaftliche Freiheit bei Exporten zulässt.