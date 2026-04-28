Der ehemalige Motorradrennfahrer Jacques Cornu, bekannt für seine Erfolge in den 1980er Jahren und seine Arbeit als Fahrlehrer, ist im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Die Schweiz er Motorsport gemeinschaft trauert um eine ihrer größten Figuren: Jacques Cornu , der renommierte Motorrad fahrer aus Neuenburg, ist am Montag nach einem langen Kampf mit der Krankheit im Alter von 72 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht wurde von seiner Familie gegenüber der Westschweizer Tageszeitung ArcInfo bestätigt. Jacques Cornu erlangte in den 1980er Jahren große Bekanntheit, als er zunächst als Privatfahrer mit begrenzten finanziellen Mitteln in die Weltmeisterschaft einstieg. Trotz seiner oft unterlegenen Ausrüstung beeindruckte er die Motorsportwelt und erzielte 1984 beim Großen Preis der Niederlande in Assen einen bemerkenswerten zweiten Platz in der 250-ccm-Klasse.

Dieser Erfolg ebnete ihm den Weg für eine professionelle Karriere, die ab 1985 als Werksfahrer im Rahmen des «Parisienne»-Projekts und unter der Leitung von Michel Métraux, dem Großvater der bekannten Golfspielerinnen Kim und Morgane Métraux, ihren Lauf nahm. Eine interessante Anekdote erzählt, dass Cornu seine Leidenschaft für das Motorradfahren entdeckte, weil er sich als Mechaniker kein Auto leisten konnte. Das Motorrad wurde für ihn zum Mittel, um seine Träume zu verwirklichen und seinen Weg zu gehen.

Bevor er in die internationale Rennszene aufstieg, feierte der Neuenburger bereits Ende der 1970er Jahre mehrere Erfolge als Schweizer Meister. Jacques Cornu hinterlässt eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Er gewann drei Grand Prix in der 250-ccm-Klasse – in Österreich und Frankreich im Jahr 1988 sowie in Belgien 1989 – und belegte in diesen beiden Jahren den dritten Platz in der Weltmeisterschaftswertung. Insgesamt stand er bei 21 Grand-Prix-Rennen auf dem Podium, was seine Konstanz und sein Talent unterstreicht.

Ein Foto aus dem Jahr 2019 zeigt Jacques Cornu in seinem Haus in Hauterive. Sein letzter Grand-Prix-Sieg wurde 1989 mit seiner 250cc Lucky Strike-Honda errungen. Neben seiner erfolgreichen Karriere im Straßenrennsport glänzte Cornu auch im Langstrecken-Rennsport. Besonders hervorzuheben ist sein Weltmeistertitel im Jahr 1982 und sein Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans im darauffolgenden Jahr.

Die finanziellen Gewinne, die er im Langstrecken-Rennsport erzielte, ermöglichten es ihm, einen Teil seiner frühen Bemühungen im Grand-Prix-Sport zu finanzieren und seine Karriere voranzutreiben. Seine Laufbahn war jedoch nicht ohne Herausforderungen. Verletzungen warfen ihn oft zurück, doch er bewies immer wieder seine Stärke und seinen unerschütterlichen Willen, wieder aufzustehen und in den Rennsport zurückzukehren. Jacques Cornu war bekannt für seine fröhliche und offene Persönlichkeit und seine Zugänglichkeit gegenüber den Medien.

Er prägte seine Zeit und beendete seine aktive Karriere im Jahr 1990. Doch auch nach seinem Rücktritt blieb das Motorrad ein fester Bestandteil seines Lebens. Durch die Cornu Master School gab er seine umfangreiche Erfahrung an mehrere Generationen von Motorradfahrern weiter. Der Schwerpunkt dieser Schule lag darauf, den Fahrern die Kontrolle über ihre Maschinen zu vermitteln, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

In seinen letzten Lebensjahren kämpfte Cornu mit gesundheitlichen Problemen. Doch wie schon während seiner Zeit als Rennfahrer stellte er sich dieser Herausforderung mit Mut und Entschlossenheit und hielt durch, solange er die Kraft dazu hatte. Sein Vermächtnis wird in der Schweizer Motorsportgeschichte weiterleben, und er wird als einer der größten Motorradfahrer des Landes in Erinnerung bleiben. Die Motorsportwelt verliert mit Jacques Cornu einen wahren Helden und eine inspirierende Persönlichkeit





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