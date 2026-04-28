Schweizer Motorradlegende Jacques Cornu verstorben

Der ehemalige Motorradrennfahrer Jacques Cornu ist nach langer Krankheit im Alter von 73 Jahren verstorben. Cornu feierte in den 1980er und 1990er Jahren große Erfolge im Grand-Prix-Sport und im Langstrecken-Rennsport.

Die Schweiz er Motorsport gemeinschaft trauert um eine ihrer größten Persönlichkeiten: Jacques Cornu , der ehemalige Motorrad rennfahrer aus Neuenburg, ist am Montag nach langer Krankheit verstorben. Cornu, der 1989 seinen letzten Grand Prix auf seiner Honda-Maschine gewann, hinterlässt eine beeindruckende Karriere und ein Vermächtnis, das weit über die Rennstrecken hinausreicht.

Seine Geschichte ist eine von Entschlossenheit, Talent und der Leidenschaft für den Motorradsport, die ihn sein Leben lang begleitete. Jacques Cornu begann seine Karriere in den Achtzigerjahren als Privatfahrer, ausgestattet mit bescheidenen Mitteln, aber einem unerschütterlichen Willen. Er kämpfte sich in den Weltmeisterschaftstross und erregte schnell Aufmerksamkeit, insbesondere mit seinem hervorragenden zweiten Platz beim Grand Prix der Niederlande in Assen im Jahr 1984 in der 250-ccm-Klasse.

Dieser Erfolg ebnete ihm den Weg zu einer professionellen Karriere, die ihn ab 1985 als Werksfahrer im Rahmen des «Parisienne»-Projekts und unter der Leitung von Michel Métraux, dem Großvater der bekannten Golfspielerinnen Kim und Morgane Métraux, sah. Eine interessante Anekdote erzählt, dass Cornu mit dem Motorradfahren begann, weil er sich als Mechaniker kein Auto leisten konnte. Das Motorrad wurde für ihn zum Mittel, seine Leidenschaft zu verfolgen und seinen Weg zu finden.

Bevor er in die Weltmeisterschaft aufstieg, etablierte sich Cornu als dominierender Fahrer in der Schweizer Motorradszene, wo er Ende der Siebzigerjahre mehrfach Schweizer Meistertitel gewann. Seine Erfolge in der nationalen Liga waren der Grundstein für seine internationale Karriere. Cornus Erfolgsbilanz ist beachtlich. Er feierte drei Grand-Prix-Siege in der 250-ccm-Klasse – in Österreich und Frankreich im Jahr 1988 sowie in Belgien im Jahr 1989 – und erreichte in den Jahren 1988 und 1989 jeweils den dritten Platz in der Weltmeisterschaftswertung.

Insgesamt stand er bei 21 Grand-Prix-Rennen auf dem Podium. Doch Cornu war nicht nur ein talentierter Rennfahrer, sondern auch ein vielseitiger Sportler. Er glänzte auch im Langstrecken-Rennsport und errang 1982 den Weltmeistertitel sowie 1983 den prestigeträchtigen Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Die finanziellen Gewinne aus dem Langstrecken-Rennsport ermöglichten es ihm, seine frühen Jahre im Grand-Prix-Sport zu unterstützen.

Seine Karriere war jedoch nicht ohne Rückschläge. Verletzungen bremsten ihn oft aus, aber er bewies immer wieder seine Widerstandsfähigkeit und seinen Kampfgeist, um zurückzukehren und weiterzumachen. Cornu war bekannt für seine fröhliche und offene Persönlichkeit und seine Zugänglichkeit gegenüber den Medien. Er beendete seine aktive Rennkarriere im Jahr 1990, blieb aber dem Motorradsport treu.

Durch die Cornu Master School gab er sein Wissen und seine Erfahrung an nachfolgende Generationen von Motorradfahrern weiter, wobei der Schwerpunkt darauf lag, ihnen die Kontrolle über ihre Maschinen zu vermitteln, um Unfälle zu vermeiden. In seinen letzten Lebensjahren kämpfte Cornu mit gesundheitlichen Problemen, doch er stellte sich dieser Herausforderung mit derselben Entschlossenheit und Stärke, die ihn auf den Rennstrecken ausgezeichnet hatte. Er hielt durch, solange er konnte, und hinterlässt eine Lücke in der Schweizer Motorsportgemeinschaft





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