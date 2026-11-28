Das Swiss Armed Forces Culinary Team wurde Zweiter bei der Kategorie Community Catering. Mit 90,952 Punkten fehlten gut 1,5 Punkte zu Norwegen.

Das Swiss Armed Forces Culinary Team hat bei der renommierten Kochweltmeisterschaft in Luxemburg den zweiten Platz in der Kategorie Community Catering belegt. Das sechsköpfige Team der Schweizer Armee erreichte insgesamt 90,952 Punkte und verpasste den Titelgewinn um knapp mehr als 1,5 Punkte. Damit setzte sich die Schweiz gegen 14 von 15 Konkurrenten durch und sicherte sich nach einer starken Leistung einen Platz auf dem Podium.

Ergebnisse und Punktestände im Detail

Der Sieger Norwegen sammelte 92,548 Punkte und lag damit knapp vor dem Schweizer Team. Der Dritte, Polen, hatte mit 90,762 Punkten nur einen minimalen Rückstand auf die Schweiz und lag dicht hinter den Schweizer Köchen. Die deutsche Armee belegte den vierten Platz mit 90,071 Punkten. Alle Teams, die eine Punktzahl über 90 erreichten, erhielten automatisch eine Goldmedaille, was auch auf die Schweiz und Deutschland zutrifft.

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Wettbewerb und Anforderungen an die Teilnehmer

Der Culinary World Cup findet alle vier Jahre statt und gilt als eine der angesehensten internationalen Kochkunst-Veranstaltungen. In der Kategorie Community Catering mussten die Teilnehmer eine Speisekette für 120 Personen zaubern. Das Menü bestand aus drei Apéro-Gerichten, einer Vorspeise, zwei unterschiedlichen Hauptgängen sowie einem Mini-Dessert.

Historie und Ausbildung des Militärteams

Das Swiss Armed Forces Culinary Team ist dem Ausbildungszentrum Verpflegung in Thun unterstellt. Es verbindet ziviles gastronomisches Fachwissen mit den besonderen Anforderungen der militärischen Verpflegung. Das Team wurde 1999 gegründet und vertritt die Schweizer Armee seitdem an nationalen und internationalen Wettkämpfen. Bereits 2002 und 2006 wurden die damaligen Teams in Luxemburg Weltmeister.

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Bewertung der Leistung durch die Armee

Die Schweizer Armee betonte in einer Medienmitteilung, dass der diesjährige Vizeweltmeistertitel die hohe Fachkompetenz und Leistungsfähigkeit der Schweizer Militärköche im internationalen Vergleich unterstreiche. Der Titel zeigt die exzellente Ausbildung und Disziplin des Teams auf. Die Leistung der Schweizer Köche wird als herausragend eingestuft und bestätigt den hohen Standard der militärischen Verpflegung in der Schweiz.

Erfolge ziviler Schweizer Teams

Neben dem Militärteam waren auch zivile Teams der Schweiz bei der Kochweltmeisterschaft in Luxemburg vertreten. Diese wurden vom Schweizer Kochverband gestellt. Das Junior National Team erreichte den ersten Platz in der Kategorie Chefs Table on Fire und den dritten Platz in der Kategorie Hot Kitchen. Das erwachsene Nationalteam landete in Hot Kitchen auf dem zweiten Platz und in Chefs Table auf dem neunten Platz. Beide Teams erhielten aufgrund ihrer Platzierungen Goldmedaillen.