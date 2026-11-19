Trotz rückläufiger Alpmilch steigt die Gesamtproduktion der Schweizer Bauern leicht an. Die TSM-Treuhand verzeichnet mehr Butter und Frischkäse, während Hartkäse-Exporte sinken.

Die Schweizer Landwirtschaft blickt im Berichtszeitraum von Januar bis September 2026 auf eine differenzierte Entwicklung der Milchmenge zurück. Die TSM-Treuhand hat am 11. November eine Statistik veröffentlicht, die insgesamt 2,61 Millionen Tonnen vermarkteter Milch ausweist. Dies entspricht einem Anstieg von 1,9 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Wenn man die Alpbetriebe und Direktvermarkter, die ihre Daten nur einmal jährlich übermitteln, herausrechnet, zeigt sich eine noch stabilere Entwicklung mit einem bereinigten Plus von 2,5 Prozent.

Monatliche Schwankungen zeigen Trendwende

Der stärkste Zuwachs zur Jahreszahl war am Anfang des Jahres zu verzeichnen. Die bereinigte Milchmenge lag im Januar um 7,2 Prozent über dem Vorjahr, gefolgt von 6,1 Prozent im Februar und 5,3 Prozent im März. Bis April bis Juni stabilisierte sich das Wachstum bei einem Plus von 2,2 Prozent. Im Juli und August kehrte sich der Trend jedoch erstmals um, als die Betriebe 2,8 bzw. 2,3 Prozent weniger Milch lieferten als im Vorjahr. Im September lag die Menge dann wieder um 1,5 Prozent über dem Niveau von 2025.

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Die nicht bereinigte Gesamtstatistik für den September verzeichnet jedoch ein Minus von 3,7 Prozent. Diese Diskrepanz resultiert aus den Alpmeldungen. Alpbetriebe und jährlich meldende Direktvermarkter geben ihre Daten gesammelt ab, vorwiegend im September. Während 2025 noch rund 40.600 Tonnen anfielen, belief sich die Menge in diesem Jahr auf nur noch rund 25.600 Tonnen. Im Tal dagegen lieferten die Betriebe im September rund 3.800 Tonnen mehr als im Vorjahr.

Unklar bleibt in der Statistik, ob auf den Alpen tatsächlich weniger gemolken wurde oder ob Meldungen fehlen. Ein deutlicher Rückgang zeigt sich jedoch beim Alpkäse: Bis Ende September wurden 20,5 Prozent weniger halbharter und 26,1 Prozent weniger harter Alpkäse hergestellt. Insgesamt wurden 48.071 Tonnen Milchäquivalent mehr verarbeitet als im Vorjahr, wobei der Großteil in die Butterproduktion floss.

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Butterproduktion und Exportdynamik

Von der Mehrproduktion flossen 35.482 Tonnen in die Butterherstellung, was fast drei Vierteln entspricht. Die Butterproduktion stieg damit um 9,6 Prozent auf 36.342 Tonnen. Der Inlandmarkt konnte diese Mengen nicht vollständig aufnehmen, weshalb die Exporte massiv anstiegen. Bis Ende September exportierte die Schweiz 4.706 Tonnen Butter, verglichen mit lediglich 500 Tonnen im Vorjahr. Gleichzeitig sanken die Butterimporte von 371 auf 170 Tonnen.

Auch beim Magermilchpulver verdoppelten sich die Exporte von 5.261 auf 11.058 Tonnen, obwohl die Produktionsmenge mit 17.615 Tonnen etwa gleich blieb. Eine echte Handelswende vollzog sich beim Joghurt. Während die Schweiz bis September 2025 noch mehr Joghurt importierte (6.553 Tonnen) als exportierte (knapp 3.000 Tonnen), stehen in diesem Jahr 6.243 Tonnen Importen nun 8.183 Tonnen Exporten gegenüber.

Käseherstellung: Verschiebung hin zu Frischkäse

Die Käsereien produzierten bis Ende September 167.033 Tonnen Käse, was einem Anstieg von 2,9 Prozent entspricht. Dennoch floss 1,3 Prozent weniger Milch in die Käseherstellung, im September sogar 10,5 Prozent weniger. Diese scheinbare Contradiktion erklärt sich durch die Verschiebung der Käsesorten. Die Produktion von Frischkäsen stieg um 13,8 Prozent, beim Quark sogar um 26,7 Prozent. Für die Herstellung von Quark wird deutlich weniger Milch benötigt als für Hartkäse.

Bei den traditionellen Sorten ging die Produktion hingegen zurück: Der Emmentaler AOP sank um 11,2 Prozent auf 8.673 Tonnen, der Tilsiter um 11,4 Prozent, der Appenzeller um 6,8 Prozent und der Gruyère AOP um 1,9 Prozent. Insgesamt sank die Menge bei den Halbhartkäsen um 2,8 Prozent und bei den Hartkäsen um 2,4 Prozent. Einzelne Spezialitäten legten zu, nämlich der Vacherin fribourgeois AOP um 15,5 Prozent, der Sbrinz AOP um 9,6 Prozent und der Tête de Moine AOP um 7,9 Prozent.

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Handelsbilanz und internationale Partner

Die Schweiz exportierte bis Ende September 58.028 Tonnen Käse, was einem Plus von 3,8 Prozent bzw. 2.112 Tonnen entspricht. Den größten Anteil am Zuwachs brachte fettreduzierter Halbhartkäse mit einem Plus von 1.866 Tonnen. Beim Hartkäse gingen die Exporte jedoch um 776 Tonnen zurück; hier verloren der Emmentaler AOP 8,4 Prozent und der Switzerland Swiss 9,6 Prozent. Gleichzeitig stiegen die Käseimporte um 3,8 Prozent auf 63.348 Tonnen.

Damit gelangt gut 5.300 Tonnen mehr Käse in die Schweiz, als hinausgeht. Knapp die Hälfte dieser Importe, nämlich 29.039 Tonnen, entfallen auf Frischkäse und Quark, was einem Plus von 5,9 Prozent entspricht. Die Schweiz baut also ihre Quarkproduktion aus, exportiert mehr Frischkäse, importiert aber auch 1.616 Tonnen mehr davon. Beim Halbhartkäse wuchsen die Importe um 7,6 Prozent auf 11.410 Tonnen, während die inländische Produktion zurückging.

Die Handelspartner zeigen unterschiedliche Dynamiken. Nach Deutschland gingen 26.972 Tonnen Schweizer Käse, von dort kamen 16.519 Tonnen. Die Schweiz verkauft also rund 10.450 Tonnen mehr Käse nach Deutschland, als sie von dort bezieht. Die Importe aus Deutschland legten jedoch am stärksten zu, um 7,2 Prozent oder 1.109 Tonnen, wobei 901 Tonnen auf Frischkäse und Quark entfielen. Mit Italien verhält es sich genau umgekehrt.