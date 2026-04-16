Schweizer Mieter verschenken Mietzinsreduktionen: Niedriger Referenzzinssatz bleibt ungenutzt

Trotz eines historisch niedrigen Referenzzinssatzes von 1,25 Prozent seit Herbst versäumen es viele Schweizer Mieter, eine mögliche Mietzinsreduktion zu beantragen. Experten der ZKB schätzen, dass fast die Hälfte der Mieter berechtigt wäre, aber nur ein Bruchteil dies tatsächlich tut.

Seit Herbst vergangenen Jahres verharrt der Referenzzinssatz für Mietzins e auf einem historisch niedrigen Niveau von 1,25 Prozent. Diese Situation eröffnet einer signifikanten Anzahl von Mieter n in der Schweiz die Möglichkeit, eine Reduktion ihres monatlichen Mietzins es zu erwirken.

Experten der Zürcher Kantonalbank (ZKB) haben in ihrem jüngsten Bericht eine überraschende Statistik veröffentlicht: Während fast die Hälfte der Schweizer Mieter theoretisch Anspruch auf eine Mietzinsermässigung hätte, haben schätzungsweise nur etwa 12 Prozent der berechtigten Personen diese Option auch tatsächlich genutzt. Diese Diskrepanz wirft Fragen nach den Gründen für diese Zurückhaltung auf und verdeutlicht ein ungenutztes Potenzial für spürbare finanzielle Entlastungen bei vielen Haushalten. Die Experten der ZKB vermuten, dass eine Reihe von Faktoren dazu beitragen, dass diese finanzielle Erleichterung ungenutzt bleibt. Ein zentraler Aspekt ist die Unsicherheit, die viele Mieter empfinden. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage, geprägt von Teuerungen und allgemeinen Kostensteigerungen, befürchten einige möglicherweise sogar eine Mietzinserhöhung anstatt einer Senkung. Diese Sorge vor unerwarteten Kostensteigerungen könnte sie davon abhalten, proaktiv eine Reduktion zu beantragen, da sie die Unsicherheit einer möglichen Ablehnung oder einer unerwarteten Erhöhung scheuen. Weiterhin spielt der wahrgenommene Aufwand eine Rolle. Einige Mieter scheuen möglicherweise den bürokratischen Prozess oder sind sich einfach nicht bewusst, ob sie tatsächlich berechtigt sind, eine Mietzinsreduktion zu fordern. Der Mangel an klarer Information oder die Komplexität der Antragsstellung könnten hier eine Hürde darstellen. Die ZKB stellt fest, dass insbesondere bei Altbestandsmieten eine leichte Entspannung zu beobachten ist, mit einem Rückgang der Mietzinse zum Vorquartal um 0,2 Prozent, doch diese Entwicklung scheint noch nicht flächendeckend bei den Mietern angekommen zu sein, die von der Senkung profitieren könnten. Diejenigen Mieter, die sich dennoch für die Beantragung einer Mietzinsreduktion entschieden haben, nutzten diese Gelegenheit offenbar gezielt. Die ZKB berichtet, dass etwa die Hälfte der Mieter, die zuletzt eine Senkung einforderten, gleich die zweite Senkung geltend gemacht hätten. Dies deutet auf eine Strategie hin, bei der die Mieter die Gelegenheit für einen «einmaligen grösseren Wurf» nutzten, um eine spürbare Reduktion auf einmal zu erzielen. Dieses Vorgehen könnte möglicherweise als Vorbild für andere Mieter dienen, die bisher gezögert haben. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Beispiel in den kommenden Monaten Nachahmer finden wird und ob mehr Mieter die Möglichkeit nutzen werden, von den niedrigen Zinssätzen zu profitieren. Die ZKB schätzt, dass fast die Hälfte der Schweizer Mieter eine Reduktion des Mietzinses beantragen könnte. Dies unterstreicht das erhebliche Potenzial für Einsparungen, das derzeit von vielen ungenutzt bleibt. Die Tatsache, dass andere Gründe wie der Aufwand oder schlichte Unwissenheit die Gründe für die Zurückhaltung sind, macht deutlich, dass es hier an Aufklärung und Vereinfachung mangelt. Eine breitere Informationsoffensive und möglicherweise eine Vereinfachung der Verfahren könnten dazu beitragen, dass mehr Mieter von dieser günstigen Situation profitieren können, was letztendlich zu einer breiteren finanziellen Entlastung in vielen Schweizer Haushalten führen würde. Die Entwicklung des Referenzzinssatzes ist ein wichtiger Indikator für die Mietpreisentwicklung, und die aktuelle Situation zeigt, dass die Mechanismen zur Weitergabe von Zinssenkungen an die Mieter nicht immer optimal funktionieren





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