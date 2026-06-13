Schweizer Meisterschaften: Lang dominiert Hindernislauf, Rekorde von Rahm und Premieren für Baumann und Wolhauser

Bei den Schweizer Meisterschaften über 10'000 m und 3000 m Hindernisse in Uster setzten sich Shirley Lang, Camilo Irarragorri, Amaja Rahm, Gian-Andri Baumann und Romane Wolhauser durch. Lang gewann mit persönlicher Bestzeit und großem Vorsprung, Rahm stellte einen U20-Rekord über 2000 m Hindernisse auf, und Baumann sowie Wolhauser feierten ihre ersten Titel über 10'000 m.

Bei den Schweizer Meisterschaften im 10'000-Meter-Lauf und im Hindernislauf in Uster zeigten die Athletinnen und Athleten starke Leistungen und sorgten für einige Rekorde und Premieren.

Im Mittelpunkt stand Shirley Lang vom LC Therwil, die über 3000 Meter Hindernisse der Frauen in 9:56,66 Minuten nicht nur siegte, sondern mit dieser Zeit auch eine neue persönliche Bestleistung aufstellte. Die Teilnehmerin der Europameisterschaften 2024 in Rom dominierte das Rennen klar und distanzierte ihre Konkurrentinnen um mehr als 30 Sekunden. Für Lang war es bereits der vierte SM-Titel seit 2020, womit sie ihre Position als eine der besten Hindernisläuferinnen des Landes weiter untermauerte.

Im Rennen der Männer musste sich lang der Favorit zeigen, während es bei den Männern auf derselben Distanz spannender zuging. Camilo Irarragorri von der TG Hütten sicherte sich in 8:50,02 Minuten den Titel und verwies den Titelverteidiger Tim Hübscher vom LC Schaffhausen mit einem Vorsprung von rund acht Sekunden auf den zweiten Platz. Für Irarragorri war es der zweite SM-Sieg seiner Karriere, nachdem er im Vorjahr already über 10 km Straße triumphiert hatte.

Eine besondere Leistung gelang der U20-Athletin Amaja Rahm vom LC Schaffhausen. Über 2000 Meter Hindernisse erreichte sie eine Zeit von 6:37,52 Minuten, womit sie nicht nur ungefährdet gewann, sondern gleichzeitig den langjährigen Schweizer U20-Rekord von Sibylle Häring aus dem Jahr [ursprüngliche Rekordzeit] um über fünf Sekunden verbesserte.

Dieser Erfolg reiht sich ein in eine bereits starke Saison der Nachwuchsläuferin, die erst Mitte Mai auf der deutschen Leichtathletik-Anlage in Pliezhausen über 3000 Meter Hindernisse mit 10:21,02 Minuten ebenfalls einen U20-Schweizer-Rekord aufgestellt hatte. Rahms konstant hohe Leistungen machen sie zu einer vielversprechenden Nachwuchshoffnung für den internationalen Hindernislauf. Ebenfalls über eine Premiere durfte sich Gian-Andri Baumann vom STV Oberriet-Eichenwies freuen.

Im 10'000-Meter-Rennen der Männer setzte er sich in 30:23,60 Minuten durch und gewann damit zum ersten Mal den Schweizer Meistertitel über diese Distanz. Bei den Frauen sicherte sich Romane Wolhauser vom Viseu Genève in 34:12,01 Minuten den Titel und feierte damit ebenfalls ihre erste Meisterschaft über 10'000 Meter. Für Wolhauser war es bereits das zweite SM-Gold in diesem Jahr, nachdem sie zuvor bereits im Crosslauf triumphierte.

Die Resultate der Meisterschaften zeigen die Breite und Tiefe des Schweizer Langstrecken- und Hindernislaufs, mit etablierten Namen, die ihre Dominanz bestätigen, und jungen Talenten, die mit Rekordleistungen auf sich aufmerksam machen. Die erzielten Zeiten erfüllen zudem die Limiten für die U18-Europameisterschaften in Rieti, was den Nachwuchsathletinnen und -athleten die Chance auf internationale Erfahrung eröffnet





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