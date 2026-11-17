Tiefe Einschnitte bei Schweizer Auslandsmedien schwächen die demokratische Meinungsbildung. Gleichzeitig investieren autoritäre Regime massiv in Propaganda. Analyse der Folgen.

Die Schweizer Medien landschaft erlebt einen historischen Einschnitt, der weit über finanzielle Engpässe hinausgeht. Auslandsangebote wie TV5monde und 3sat werden drastisch gekürzt, während die Belegschaft von Swissinfo halbiert wird. Dieser Schritt markiert den Beginn einer strukturellen Schwächung der schweizerischen Öffentlichkeitsarbeit im Ausland.

Historische Einschnitte bei Auslandsmedien

Die aktuellen Kürzungen bei TVszivvera, 3sat und TV5monde zeigen ein klares Muster der Retrenchment. Die Belegschaft von Swissinfo wird gezielt dezimiert, was die Reichweite der schweizerischen Stimme international signifikant reduziert. Viele vergleichbare internationale Nachrichtendienste stehen vor ähnlichen Schicksalen.

Also read 800 Schweizer Hotels verklagen Booking.com: Sie fordern Schadenersatz für 20 Jahre Knebelklauseln

Deutsche Welle, BBC World, Radio Free Europe, Radio Free Asia und Voice of America verzeichnen ebenfalls Kürzungen und Entlassungen. Dieser Trend führt dazu, dass der kommende Herbst als einer der traurigsten Perioden in die Geschichte der Schweizer Medienbranche eingehen wird. Die private Medienbranche leidet unter wirtschaftlichen Gründen, doch bei den öffentlich-rechtlichen Auslandsangeboten sind es politische Entscheidungen.

Politische Gründe und Staatspropaganda

Öffentlich-rechtliche Medien agieren nicht im luftleeren Raum, sondern schliessen Vereinbarungen mit Regierungen ab. Diese Regierungen haben sich entschieden, ihre Auslandsangebote zu schwächen. Im Gegensatz dazu investieren autoritäre Staaten massiv in staatliche Propaganda. Aus dem Haushalt der russischen Föderation fliesst im laufenden Jahr knapp 400 Millionen Dollar zu Russia Today.

Advertisement

Die Nachrichtenagentur Xinhua News in China verfügt mittlerweile über 900 Millionen Dollar. Das Netzwerk wurde nicht nur in afrikanischen und asiatischen Ländern ausgebaut, sondern auch in Genf im Palais des Nations. Dort wird das Team stetig auf eine zweistellige Zahl aufgestockt. Swissinfo verfügt als eine der wenigen Schweizer Redaktionen noch über ein Büro vor Ort mit genau einem Kollegen.

Wettbewerb um die globale Meinung

China und Russland profitieren direkt von den Kürzungen in demokratischen Staaten. Das Spielfeld lichtet sich zu ihrem Vorteil. Autoritäre Regime haben kein Problem damit, mehr Geld in ihre Propagandasender zu stecken. Die Schweiz ist keine Insel, und Isolation lässt Probleme nicht verschwinden.

Der Blick nach innen bedeutet nicht, dass die Welt besser wird oder die Schweiz nicht behelligt wird. Neutralität und Abseitsstehen führen nicht durch stürmisches Wetter. Wer dies glaubt, versteht das sich ändernde allgemeine Klima nicht. Weltweit gibt es immer weniger Demokratien, und sie werden schwächer.

Folgen für Demokratie und Gesellschaft

Propaganda und Desinformation lassen sich einfacher generieren und verbreiten. Die Tech-Dominanz zementiert Ungleichheiten und höhlt Gesellschaften von innen aus. Journalismus und freie Medien sind kein Zaubermittel, aber ein wichtiges Bollwerk. Verschwinden sie, schwächt das die Gesellschaften und die Demokratie insgesamt.

Advertisement

Die Frage ist, wo die Stimme der Schweiz und Europas in dieser sich bewegenden Welt ist. Es ist nicht sinnvoll, abseits zu stehen, wenn die Zukunft geformt wird. Die Schweiz muss diese Fragen stellen und darüber diskutieren. Die nächsten Monate und Jahre werden entscheidend für den Schweizer Journalismus sein.