Die Schweizer Medienbranche verliert Stellen, laut Medienforscher Vinzenz Wyss um zehn bis 20 Prozent. Besonders der Lokaljournalismus in ländlichen Regionen gerät unter Druck.

Die Schweizer Medienbranche baut seit Jahren Stellen ab, und der Medienjournalist Nick Lüthi hält das Ausmass für kaum noch nachvollziehbar. In Bern haben auf dem Bundesplatz über tausend Menschen gegen Entlassungen in der Medienbranche demonstriert. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Weniger Journalismus - weniger Demokratie".

Organisiert wurde die Veranstaltung von Medienschaffenden und Gewerkschaften. Die Bewegung Media Alliance setzt sich gemäss ihrer Website aus Medienschaffenden, einem medienaffinen Publikum, Personalvertretungen und Berufsverbänden zusammen. In einem Communiqué sprechen die Verantwortlichen von rund 2000 Teilnehmenden.

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Stellenabbau: Gegen 2000 Journalisten weniger in der Schweiz

Laut dem Medienforscher Vinzenz Wyss von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) gibt es in der Schweiz heute gegen 2000 Journalistinnen und Journalisten weniger als vor zehn Jahren. Das entspricht einem Rückgang von zehn bis 20 Prozent der Stellen.

Wyss stützt sich bei seiner Rechnung auf Schätzungen aus Befragungen, weil die Statistik lückenhaft ist und die Berufsbezeichnung Journalist unscharf bleibt. Vor zehn Jahren kam man laut Wyss auf 9000 bis 10'000 Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz. In der letzten Befragung im Jahr 2024 waren es 8000 bis 9000.

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Nick Lüthi sieht darin ein grundsätzliches Problem. Die Schweiz sei eine direkte Demokratie, in der informierte Bürgerinnen und Bürger gute Entscheide treffen könnten sollten. Deshalb sei es für ihn nicht verständlich, dass sich Medienunternehmen aus dieser Verantwortung zurückzögen und ihre Rolle immer weniger wahrnehmen könnten.

Qualität der Medien trotz weniger Personal

Vinzenz Wyss sieht keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen weniger Personal, weniger Geld und schlechterer Qualität. Er hält die Gleichung, dass weniger Leute bei mehr technischen Tools automatisch weniger Qualität bedeuten, für zu einfach.

Als Beleg verweist Wyss auf das Jahrbuch "Qualität der Medien" der Universität Zürich. Dieses habe festgestellt, dass die Qualität mindestens stabil bleibe oder sogar verbessert werden konnte. Wyss vergleicht die Lage mit einer Zitrone, die ausgepresst werde, wobei der übrig gebliebene Saft noch Enormes leiste.

Gleichzeitig nennt Wyss neue Akteure wie die Start-ups Bajour und Tsüri, Influencer sowie Plattformen, die mit Künstlicher Intelligenz Behördeninformationen bereitstellen. Auch Gemeinden produzieren eigene Inhalte. Wyss betont jedoch, dass diese Angebote ebenfalls mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen haben und die journalistische Arbeit mit der reinen Information noch nicht beginnt.

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Lokaljournalismus in ländlichen Regionen unter Druck

Die grösste Problemzone sieht Vinzenz Wyss im Lokalen. Während neue Plattformen vor allem in den Zentren entstehen, werden ländliche Regionen journalistisch zunehmend verwaist.

Wyss begründet die Bedeutung des Lokaljournalismus mit der direkten Demokratie: Entscheidungen fallen vor allem auf kommunaler und kantonaler Ebene. Solche Wüsten könne sich die Schweiz deshalb schlicht nicht leisten, so der Professor für Journalistik.

Nick Lüthi und Vinzenz Wyss treffen sich in ihrer Analyse beim sogenannten Medien-Sonderfall Schweiz. Beide fordern eine Debatte über neue Finanzierungs- und Fördermodelle, etwa durch Kantone, Gemeinden oder Stiftungen, ähnlich wie es in der Wissenschaft oder Kultur bereits üblich ist. Ziel sei es, der publizistischen Wüstenbildung vorzubeugen.