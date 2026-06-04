Die Schweizer Luftwaffe verlängert den Einsatz ihrer dreißig F/A-18C/D-Kampfjets bis Ende April 2026, um die Lücke bis zur Indienststellung der neuen F-35A zu überbrücken. Kosten und Nutzen der Lebensdauerverlängerung werden kritisch hinterfragt.

Die dreißig F/A-18 C/D- Kampfjets der Schweizer Luftwaffe bleiben länger im Einsatz. Damit überbrückt die bestehende Flotte den Zeitraum bis zur Einführung der neuen F-35A -Kampfflugzeuge, die Anfang der 2030er-Jahre ihren Betrieb aufnehmen sollen.

Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) teilte am Montag mit, dass die Überprüfung und Sanierung der Flugzeugstruktur Ende April 2026 abgeschlossen sein wird. Durch weitere periodische Wartungsmaßnahmen sollen die dreißig Kampfflugzeuge weiterhin betriebsfähig bleiben. Ursprünglich war geplant, diejets nach 2025 außer Dienst zu stellen; die Verlängerung bis 2026 wurde nun beschlossen, um eine Lücke bis zur Indienststellung der F-35A zu vermeiden. Die Modernisierung der F/A-18-Flotte erfolgte in mehreren Stufen.

Bereits Ende 2021 wurden neue Systeme installiert, um die Einsatzfähigkeit bis zur geplanten Ausmusterung zu gewährleisten. Die Gesamtkosten für die Lebensdauerverlängerung sind erheblich: Im Jahr 2018 beliefen sich die Betriebskosten pro Flugstunde auf 50.750 Franken, bei 5.676 Flugstunden entsprach das über 288 Millionen Franken allein für dieses Jahr. Der Bundesrat hatte die Kosten offenbar deutlich unterschätzt; teuerungsbereinigt liegt der Faktor bei mindestens 4,7.

Diese Diskrepanz wirft Fragen nach der ursprünglichen Kostenplanung und der Wirtschaftlichkeit der verlängerten Nutzung der älteren Flugzeuge auf. Die Entscheidung, die F/A-18-Flotte länger zu betreiben, ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Aufrechterhaltung der Luftverteidigungsfähigkeit der Schweiz während der Übergangsphase zu den F-35A. Gleichzeitig zeigt sich, dass die laufenden Betriebs- und Wartungskosten der älteren Jets erheblich höher sind als ursprünglich veranschlagt, was die Gesamtkosten des Übergangs in die Höhe treibt.

Die Verlängerung bis 2026 bedeutet nicht nur zusätzliche Ausgaben, sondern auch eine fortgesetzte Belastung der Personals und der Infrastruktur. Kritiker könnten argumentieren, dass das Geld sinnvoller in die Beschaffung und Integration der neuen F-35A investiert werden könnte, anstatt es in die Verlängerung einer alternden Flotte zu stecken. Befürworter hingegen betonen, dass die F/A-18 auch nach den Modernisierungen eine zuverlässige und kampfstarke Plattform bleibt und die Verlängerung notwendig ist, um eine Flottenlücke zu vermeiden.

Die genauen finanziellen und operativen Implikationen dieser Entscheidung bleiben jedoch weiterhin ein Thema in der öffentlichen und politischen Debatte





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