Armasuisse vergibt Vertrag für teilmobile Radare an Thales. Der Aufbau des Ground Master 200 schließt Fähigkeitslücken und stärkt die Luftraumüberwachung.

Das Bundesamt für Rüstung hat den Zuschlag für die Lieferung neuer, teilmobil einsetzbarer Radarsysteme an die Firma Thales Schweiz AG vergeben. Dieses französische Modell namens Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one ersetzt das veraltete System TAFLIR und schließt kritische Fähigkeitslücken bei der Identifizierung von Bedrohungen im Luftraum. Die offizielle Bekanntgabe dieser wichtigen Entscheidung für die nationale Sicherheit erfolgte am Donnerstag durch die zuständige Behörde.

Aktualisierung der Luftraumüberwachungskapazitäten

Der Beschaffungsprozess zielt darauf ab, die Lückenfüllung im unteren und mittleren Luftraum sicherzustellen, die durch die Ausmusterung des taktischen Fliegerradars entsteht. Dieses in den 1980er-Jahren beschaffte System wird offiziell zum Ende des Jahres 2028 außer Dienst gestellt. Die Behörde hatte im April 2026 Angebote von vier europäischen Herstellern für insgesamt fünf Systeme eingeholt, um die Notwendigkeit der Modernisierung zu begründen. Mit der Armeebotschaft 2026 wurde die Anschaffung des Nachfolgesystems bereits bewilligt, um eine kontinuierliche Überwachungsfähigkeit zu gewährleisten.

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Strategische Auswahl und technologische Vorteile

Ausschlaggebend für die Vergabe an Thales Schweiz AG war unter anderem die starke Einbindung der einheimischen Wirtschaft in den Lieferprozess. Die Schweiz profitiert zusätzlich von einem Technologietransfer, der es ermöglicht, wichtige Bauteile der Radaranlagen künftig im eigenen Land instand zu halten und zu warten. Dieses Vorgehen entspricht den strengen Vorgaben der Rüstungspolitischen Strategie des Bundesrates aus dem Jahr 2025. Diese Strategie sieht vor, dass sechzig Prozent der Beschaffungen im Inland und weitere dreißig Prozent in Nachbarstaaten sowie anderen europäischen Ländern abgewickelt werden müssen, um die nationale Wertschöpfung zu stärken.

Funktionen der mobilen Radarsysteme

Die mobilen Einheiten des neuen Radarsystems sind speziell dafür konzipiert, schnell verlegt zu werden, um flexible Einsatzszenarien zu unterstützen. Sie dienen dazu, Flugobjekte von tiefen bis in hohe Lufträume präzise zu erfassen, zu klassifizieren und Bodentruppen vor Angriffen zu warnen. Zusammen mit den bereits bestehenden, fest installierten FLORES-Radaranlagen vervollständigt das neue Dispositiv das Lagebild lückenlos. Dadurch wird sichergestellt, dass keine kritischen Beobachtungslücken in der nationalen Verteidigungsstruktur entstehen.

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Rechtliche Grundlage und zukünftige Planung

Die rechtliche und planerische Basis für diese massive Aufrüstung wurde durch die Armeebotschaft 2026 gelegt, die den Bedarf an moderner Luftabwehr und Luftraumüberwachung klar definierte. Die Integration der fünf Systeme in die bestehenden Strukturen ist ein zentraler Bestandteil der langfristigen Sicherheitsstrategie. Die Entscheidung fiel auf ein französisches System, das als Multi-Mission-Lösung konzipiert ist und unterschiedlichste Anforderungen an die Luftraumkontrolle erfüllt. Dies stellt einen signifikanten Schritt dar, um die veraltete Infrastruktur der 1980er-Jahre vollständig abzulösen.

Kontext: Vorherige Beschaffungsentscheidungen

Erst Ende Oktober hatte der Bund über eine frühere Beschaffung eines teilmobilen Radars kurzer Reichweite zur Überwachung des Schweizer Luftraums informiert. Diese Entscheidung fiel damals auf den italienischen Hersteller Leonardo. Die jetzige Vergabe an Thales Schweiz AG ergänzt das Portfolio der Luftraumüberwachung durch Systeme für unterschiedliche Reichweiten und Einsatzprofile. Diese kombinierte Strategie gewährleistet eine umfassende Abdeckung aller relevanten Lufträume und stärkt die Resilienz der Schweizer Sicherheitsarchitektur gegen moderne Bedrohungen.