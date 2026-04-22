Schweizer Luftfahrt vor Wende: Hoffnung für Ultraleichtflugzeuge

Ultraleichtflugzeuge boomen in Europa, doch die Schweiz bremst weiterhin. Eine neue politische Empfehlung gibt der Branche nun Hoffnung auf eine längst überfällige Liberalisierung der Zulassungsregeln.

Die Welt der Luftfahrt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, bei dem Ultraleichtflugzeuge eine zentrale Rolle spielen. Während diese leichten Fluggeräte in ganz Europa längst als Wachstumsmotoren der allgemeinen Luftfahrt anerkannt sind und eine beeindruckende Erfolgsgeschichte schreiben, bildet die Schweiz noch immer eine isolierte Ausnahme.

In der Europäischen Union ist die maximale Abflugmasse für diese Flugzeuge auf 600 Kilogramm festgelegt, was durch den Ausschluss von der strengen EASA-Regulierung eine deutlich effizientere und wirtschaftlichere Zulassung ermöglicht. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Maschinen heute technisch kaum noch von klassischen Kleinflugzeugen zu unterscheiden sind. Moderne Ultraleichtflugzeuge nutzen innovative Faserverbundwerkstoffe wie Carbon oder Glasfaser, die sie nicht nur extrem leicht, sondern auch aerodynamisch hocheffizient machen.

Wo in den 1970er Jahren noch einfache motorisierte Drachenflieger dominierten, finden sich heute voll geschlossene Kabinen, hochmoderne Avioniksysteme und eine Leistungsfähigkeit, die den Vergleich mit etablierten Flugzeugmustern wie der Cessna 172 nicht mehr scheuen muss. Dennoch herrscht in der Schweiz seit den 1980er Jahren ein regulatorischer Stillstand. Während der Rest Europas die Vorteile dieser leichten Flugzeuge längst für sich nutzt, hat die Eidgenossenschaft die Zulassung derart stark limitiert, dass sie faktisch einem Verbot gleichkommt.

Historische Bedenken hinsichtlich der Lärmbelästigung durch frühe Deltasegler und Sicherheitsbedenken aus der Pionierphase der Ultraleichtfliegerei wirken bis heute nach. Selbst gerichtliche Auseinandersetzungen, geführt durch den Aero-Club der Schweiz und die Swiss Microlight Federation, scheiterten in der Vergangenheit vor dem Bundesgericht, was die starre Haltung der Behörden zementierte. Doch nun scheint sich der Wind zu drehen. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats hat Ende März eine Empfehlung zur Änderung des Luftfahrtgesetzes abgegeben, die eine dringend benötigte Liberalisierung vorsieht.

Matthias Jauslin, Präsident des Aero-Clubs, sieht darin einen historischen Schritt in die richtige Richtung. Die Debatte bleibt jedoch kontrovers. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) beharrt weiterhin auf seiner kritischen Linie und führt an, dass die fehlende EASA-Zertifizierung die Sicherheit nicht im gleichen Maße garantiere wie bei voll zertifizierten Sportflugzeugen. Aus Sicht der Behörde bleiben Ultraleichtflugzeuge somit ein Sicherheitsrisiko, das nicht mit der Standard-Luftfahrt auf eine Stufe gestellt werden darf.

Befürworter der Neuerung kontern jedoch, dass die technischen Standards in der modernen Ultraleichtbauweise längst auf Augenhöhe mit klassischen Mustern agieren. Das Schweizer Parlament steht nun vor der Aufgabe, über diese Empfehlung zu entscheiden. Diese Abstimmung könnte der Branche in der Schweiz den Weg in die Zukunft ebnen und ein jahrzehntelanges regulatorisches Hindernis endlich beseitigen. Für die heimische Luftfahrtindustrie und alle Sportpiloten ist dies ein Moment der Hoffnung, der weit über die Grenzen des Landes hinaus Beachtung findet.

Es bleibt abzuwarten, ob die politische Entscheidung den technologischen Fortschritt endlich einholt oder ob die Schweiz ihre Sonderrolle in Europa weiter behält





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