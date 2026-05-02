Schweizer Leichtathletik-Teams zeigen starke Leistungen bei den World Relays in Gaborone

Die Schweizer 4x100-m-Sprinterinnen verpassten knapp die direkte WM-Qualifikation, während die Mixedstaffel und die 4x400-m-Männer neue Bestzeiten aufstellten. Gleichzeitig glänzten junge Talente wie Xenia Buri und Leonie Hügli in Willisau.

Die Schweizer Leichtathletik -Teams haben bei den World Relays in Gaborone (Botswana) beeindruckende Leistungen gezeigt. Die 4x100-m-Sprinterinnen verpassten knapp die direkte Qualifikation für die WM 2027 in Peking, nachdem sie im zweiten Vorlauf mit 43,11 Sekunden den dritten Platz belegten.

Mit nur drei Tausendstel Sekunden Unterschied scheiterten sie an den Portugiesinnen, die die gleiche Zeit liefen. Dennoch bleibt die Hoffnung auf einen Startplatz, da am Sonntag in der zweiten Qualifikationsrunde vier weitere WM-Tickets vergeben werden. Die Schweizerinnen haben mit ihrer starken Leistung gezeigt, dass sie zu den besten Teams der Welt gehören.

In der 4x100-m-Mixedstaffel, die erst zum zweiten Mal im Programm der World Relays steht, belegte das Schweizer Team mit Enrico Güntert, Ajla Del Ponte, Felix Svensson und Salomé Kora den 16. Platz. Die Athleten liefen in 41,49 Sekunden und zeigten damit eine solide Leistung. Die 4x400-m-Staffeln der Männer und Frauen haben am Sonntag die Chance, ihre Vorlaufzeiten zu verbessern.

Die Männer mit Vincent Gendre, Lionel Spitz, Julien Bonvin und Dany Brand stellten mit 3:01,18 Minuten einen neuen Schweizer Rekord auf und verbesserten die bisherige Bestmarke von 3:02,46 aus dem Jahr 1999 um 1,28 Sekunden. Die Frauen mit Karin Disch, Iris Caligiuri, Salome Hüsler und Annina Fahr erreichten in 3:34,37 Minuten den 20. Platz. Parallel dazu glänzten zwei junge Schweizer Athletinnen in Willisau.

Xenia Buri (LC Kirchberg) erfüllte mit 11,38 Sekunden über 100 Meter die Limite für die U20-WM in Eugene (USA) und stellte mit 17,24 Sekunden einen neuen Schweizer U20-Rekord über 150 Meter auf. Leonie Hügli (LC Kirchberg) warf im Speerwurf den 600-Gramm-Speer auf 57,09 Meter und verbesserte damit ihre persönliche Bestleistung um fast dreieinhalb Meter. Mit dieser Weite liegt sie in der ewigen Schweizer Bestenliste hinter Géraldine Ruckstuhl (58,31 Meter) auf dem zweiten Platz.

Die Wettkämpfe in Gaborone gehen am Sonntag um 14 Uhr weiter, während die Erfolge in Willisau die Zukunft der Schweizer Leichtathletik vielversprechend erscheinen lassen





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