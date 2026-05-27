Schweizer Lehrerverband will verbindliche Hitzegrenzen an Schulen

Der Lehrerverband will, dass die Temperaturen in Schulen nicht über 26 Grad steigen. Bei höheren Temperaturen sollen organisatorische Maßnahmen wie der Wechsel in kühlere Räume nötig sein. Bei Temperaturen über 30 Grad soll der reguläre Unterricht eingestellt werden.

Die Schweiz schwitzt - und das schon im Mai. Die Temperaturen bewegen sich draussen die ganze Woche um die 30-Grad-Marke. Auch in Klassenzimmern im ganzen Land wird es heiss.

Denn viele Schulhäuser sind "ungenügend auf sommerliche Überhitzung" vorbereitet. Dieser Ansicht ist der Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer.

"Fehlende Beschattung, unzureichende Dämmung und provisorische Bauten führen dazu, dass sich Klassenzimmer schnell aufheizen und kaum mehr abkühlen", schreibt er am Dienstag zu einem neu veröffentlichten Positionspapier. Das sei "kein reines Komfortproblem", sondern beeinträchtige die Gesundheit und Lernleistung der Schulkinder erheblich. In einem Pilotprojekt in Montreux und Locarno mass das Bundesamt für Umwelt bereits vor einigen Jahren Temperaturen von über 26 Grad - und das in allen untersuchten Gebäudetypen. Ein für die Gesundheit zuträgliches Raumklima ist damit überschritten.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft nennt für Büroarbeit den Temperaturbereich von 23 bis 26 Grad. Der Lehrerverband will, dass diese Werte auch an den Schulen eingehalten werden. Der Schutz der Gesundheit dürfe "nicht vom Budget eines Kantons oder einer einzelnen Gemeinde abhängen"





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