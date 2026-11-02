Schweizer Landwirtschaftsrevolte: Marlène Perroud und Arnaud Rochat führen Protest an

Die Schweizer Bauernrevolte wird von Marlène Perroud und Arnaud Rochat angeführt. Der Film dokumentiert den Widerstand gegen niedrige Preise und Bürokratie bis zur Demonstration in Bern im Dezember 2024.

Im Winter 2024 stand die Schweizer Landwirtschaft vor einem tiefgreifenden Einschnitt, der durch das Filmdokument " Révolte Agricole" festgehalten wurde. Marlène Perroud und Arnaud Rochat führten eine Bewegung an, die sich gegen wirtschaftlichen Druck und bürokratische Hürden richtete. Der Protest begann symbolisch mit umgedrehten Ortstafeln in Gemeinden wie Dompierre VD, die den Gefühl der Umkehr und Verunsicherung im ländlichen Raum ausdrückten.

Der Auslöser und die Führung der Bewegung

Arnaud Rochat gründete am 24. Januar 2024 die Facebook-Gruppe "Révolte agricole Suisse", die innerhalb einer Woche rund 7000 Mitglieder erreichte. Sein Statement, dass Milch billiger sei als Mineralwasser, traf den Nerv vieler Betriebe. Marlène Perroud, die die Weiden ihrer Vorfahren zurückgekauft hat, verband traditionelle Hütetradition mit dem neuen Aktivismus. Sie pendelte zwischen ihrem Hof im Broyetal und den steilen Alpen, wo traditionell L'Etivaz-Käse entsteht.

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Die Protagonistin sah in der Liebe zur Milch und der Würde einer selbstständigen Bäuerin das verbindende Element. Rochat betonte in Interviews wiederholt, dass die aktuellen Preise nicht mit der Realität der Produktionskosten vereinbar seien. Diese Führungspersönlichkeiten gaben einer Bewegung Stimme, die zuvor als fragmentiert wahrgenommen worden war, und strukturierten den Unmut in klare Forderungen.

Stakeholder-Positionen und individuelle Krisen

Die Beweggründe für die Teilnahme am Protest sind vielfältig und reichen von wirtschaftlichem Überleben bis zu psychischer Gesundheit. Jacky Pavillard bewirtschaftet 66 Hektar Ackerland bei Prométerre und litt ранее an einem Burnout durch den Druck von Agrobusiness und politischen Vorgaben. Heute betrachtet er seine Rolle auch als Landschaftsgärtner für die Allgemeinheit und bereitet die Hofübergabe an seine Kinder vor.

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Anouk Hutmacher, die aus einem Genfer Akademikerhaushalt stammt und einen Bauern aus Bavois VD heiratete, beschreibt die Härten des Berufs in ihrem Buch "Silence on ferme". Sie erwähnt offen, dass Suizid in diesem Milieu eine Option sei, was die emotionale Belastung unterstreicht. Parallel dazu digitalisieren moderne Technologien wie Melkroboter die Betriebe, was bestehende Strukturen zusätzlich verändert.

Philippe Porta, der 92 Hektar Bio-Fläche bewirtschaftet, vertritt die Generation der Nachfolger. Seine dreizehnjährigen Zwillinge sollen den Hof einmal übernehmen, was die langfristige Perspektive der jungen Generation in der Landwirtschaft widerspiegelt. Diese verschiedenen Perspektiven zeigen, dass der Protest nicht nur eine Reaktion auf kurzfristige Preise ist, sondern strukturelle Fragen der Zukunftsfähigkeit aufwirft.

Realer Impact und politische Konsequenzen

Die Demonstrationen in Bern im Dezember 2024 vor dem Bundesamt für Landwirtschaft in Liebefeld markierten einen Höhepunkt des Widerstands. Teilnehmer brachten eine Bauernpuppe im Sarg zu Grabe, um das Ende einer Ära symbolisch zu betrauern. Die Forderungen an die Politik blieben konstant: mehr Wertschätzung, weniger Bürokratie, mehr Stabilität und faire Preise für landwirtschaftliche Produkte.

Christian Hofer, Direktor des BLW, versuchte, den Unmut zu verstehen, doch Arnaud Rochat verwies darauf, dass sich seit dem Frühjahr nichts geändert habe. Die Notwendigkeit regelmäßiger Versammlungen, um Gehör zu finden, wird als Zeichen für das Scheitern des Dialogs gewertet. Die Bauern fordern keine temporären Hilfen, sondern eine nachhaltige Neuordnung der Rahmenbedingungen.

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Die Bilder von Traktorkorsos und SOS-Zeichnungen auf den Feldern zwischen Echallens VD und Goumoëns VD zeigen die Intensität der Mobilisierung. Die Landwirte nutzen jede verfügbare Plattform, um ihre Botschaft zu verbreiten, und ignorieren dabei mediale Ignoranz. Die Revolte hat das Bewusstsein für die Verletzlichkeit der regionalen Lebensmittelversorgung geschärft und einen dauerhaften politischen Diskurs ausgelöst.