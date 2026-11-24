Forschung der Schweizer Vogelwarte zeigt: Für Neuntöter & Co. zählt bei Biodiversitätsförderflächen die ökologische Qualität und Struktur, nicht nur die Fläche.

Neuntöter, Goldammer und die Dorngrasmücke sind fest in der Schweizer Kulturlandschaft verwurzelt, doch ihr Fortbestand ist akut bedroht. Eine aktuelle Untersuchung der Schweizerischen Vogelwarte offenbart, dass die bloße Existenz von Biodiversitätsförderflächen auf landwirtschaftlichen Nutzböden nicht automatisch zum Schutz typischer Vogelarten beiträgt. Entscheidend für den Erfolg sind vielmehr spezifische ökologische Qualitäten, lokale Kleinstrukturen und die räumliche Vernetzung dieser Lebensräume innerhalb der Agrarregionen.

Qualität gewinnt vor Quantität

Die Ergebnisse der Studie belegen eindeutig, dass die quantitative Ausweitung von Schutzflächen allein kein Garant für den Artenerhalt ist. Livio Rey, der Mediensprecher der Schweizerischen Vogelwarte, weist darauf hin, dass Studien und Umsetzungsprojekte zeigen, dass die reine Größe der Biodiversitätsförderflächen nicht der ausschlaggebende Faktor ist. Mindestens ebenso kritisch sind der spezifische Typus, die lokale ökologische Qualität sowie die geographische Lage der jeweiligen Flächen. Diese Faktoren bestimmen maßgeblich, ob eine extensiv bewirtschaftete Wiese oder ein Brachland tatsächlich als Lebensraum für bedrohte Vogelarten infrage kommt.

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Ergebnisse der Grossen-Moos-Studie

Im August 2026 veröffentlichte die Schweizerische Vogelwarte detaillierte Daten aus dem Grossen Moos in den Kantonen Bern und Freiburg, die diese These empirisch untermauern. Die Forschenden kartierten über 3.500 Reviere von sieben typischen Kulturlandvogelarten, darunter Neuntöter, Schwarzkehlchen und Sumpfrohrsänger. Obwohl der Anteil der Biodiversitätsförderflächen in diesem intensiv landwirtschaftlich geprägten Gebiet nur rund neun Prozent beträgt, nutzten drei Viertel aller nachgewiesenen Vogelreviere entweder diese Flächen direkt oder deren unmittelbares Umfeld. Dies verdeutlicht die hohe Konzentration von Arten in gezielt geschützten Zonen.

Strukturmangel limitiert Potenzial

Trotz der positiven Korrelation zwischen Schutzflächen und Vogelbeständen bleibt ein erhebliches Potenzial ungenutzt. Die Untersuchung offenbarte, dass mehr als die Hälfte der untersuchten Biodiversitätsförderflächen keinerlei Revier der sieben erfassten Arten beherbergte. Bei extensiv genutzten Wiesen lag dieser Anteil sogar bei 70 Prozent. Das bedeutet nicht, dass diese Flächen ökologisch wertlos sind, doch sie bieten den spezifischen Kulturlandvögeln oft keine passenden Strukturen. Ein entscheidender Unterschied zeigt sich beim Vorhandensein von niedrigen, dornigen Buschgruppen, die auf extensiven Wiesen die Anzahl der Vogelreviere signifikant erhöhen. Fehlen solche Gehölzstrukturen, treten die untersuchten Arten weitgehend in den Hintergrund.

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Forschungsergebnisse der Schweizer Vogelwarte

Zusätzlich zur Strukturvielfalt spielen Pflanzenschutzmittel und die Bewirtschaftung der unmittelbaren Umgebung eine fundamentale Rolle. Die Ergebnisse der Schweizer Vogelwarte zeigen, dass die räumliche Vernetzung die Effektivität der Schutzmaßnahmen deutlich steigert. Auf extensiv genutzten Wiesen war die Anzahl der Vogelreviere etwa doppelt so hoch, wenn in einem Umkreis von 500 Metern mindestens 30 Prozent der Fläche als Biodiversitätsförderfläche ausgewiesen waren. Diese lokale Dichte an Schutzflächen scheint notwendig zu sein, um ausreichende Nahrungs- und Nistmöglichkeiten für die Vogelpopulationen sicherzustellen. Eine isolierte Schutzfläche ohne Vernetzung wirkt sich deutlich weniger förderlich aus.

Initiative Biodiversität im Flug

Um die Erkenntnisse in die Praxis zu übersetzen, starteten der Schweizer Bauernverband und die Schweizerische Vogelwarte im Oktober 2026 das Projekt Biodiversität im Flug. Die Initiative zielt darauf ab, Landwirtschaftsbetriebe durch praxisnahe Informationen, Webinare und Umsetzungsbeispiele gezielt bei der Förderung von Kulturlandvögeln zu unterstützen. Parallel dazu wird das Bewusstsein bei jungen Menschen gestärkt, indem Kinder und Jugendliche im Rahmen der Programme Schule auf dem Bauernhof und Agriscuola die Bedeutung der Vogelvielfalt erlernen. Das Projekt ist auf mindestens drei Jahre angelegt und wird in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch durchgeführt.

Zukunftsplanung und Finanzierung

Die langfristige Nachhaltigkeit des Projekts wird durch eine starke finanzielle Basis gesichert. Unterstützt wird die Initiative von der Stiftung für eine nachhaltige Ernährung durch die Schweizer Landwirtschaft, dem Coop Fonds für Nachhaltigkeit und UFA-Samen. Diese Förderung ermöglicht es, die Lücke zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und landwirtschaftlicher Praxis zu schließen. Die Erkenntnisse der Schweizer Vogelwarte dienen als Blaupause, um die Qualität der Biodiversitätsförderflächen zu optimieren, die seit Jahren etwa 20 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der Schweiz ausmachen.