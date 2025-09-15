Schweizer Knabenschiessen: 16-Jähriger gewinnt traditionelles Volksfest

Ein 16-jähriger Jugendlicher hat das traditionelle Knabenschiessen in Zürich gewonnen. Der Sieg bedeutet nicht nur Ruhm, sondern auch ein Preisgeld von 5000 Franken, einen Helikopterflug und eine Einladung zum historischen Morgartenschiessen.

Drei Knaben und ein Mädchen hatten in der Vorauswahl die maximalen 35 Punkte erreicht und sich somit für den Ausstich qualifiziert. Dort setzte sich der 16-jährige Meier schliesslich nach zwei Runden mit 31 Punkten durch. Der Schützenkönig erhält unter anderem ein Preisgeld von 5000 Franken, einen Rundflug mit einem Super Puma Helikopter der Armee sowie eine Einladung ans historische Morgartenschiessen im November.

Am diesjährigen Schiesswettkampf nahmen 3364 Jugendliche aus dem Kanton Zürich teil, davon waren 1039 Mädchen, also knapp ein Drittel. Beim Knabenschiessen zielen Jugendliche mit einem Sturmgewehr 90 auf eine 300 Meter entfernte Scheibe.Das Knabenschiessen gilt als ältestes Volksfest in der Stadt Zürich – mit Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert. Der Anlass hielt sich über die Jahrhunderte hinweg an wechselnden Schauplätzen. Seit 1899 wird er von der Schützengesellschaft der Stadt Zürich im Albisgüetli organisiert. Seit 1991 sind auch Mädchen zum Schiessen zugelassen.Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten





swissinfo_de / 🏆 9. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Schiessen Zürich Knaben Tradition Volksfest

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Italien: 66-jähriger Schweizer dealt mit Heroin – Festnahme in FlorenzIn Florenz ist ein 66-jähriger Schweizer wegen Drogenhandels in seiner Wohnung verhaftet worden. Er wurde von Zivilfahndern erwischt.

Weiterlesen »

Knabenschiessen 2025 in Zürich: Alle Infos zur grössten Chilbi der Schweiz im TickerDas Knabenschiessen im Zürcher Albisgütli lockt 4000 Jugendliche an. Erlebe die Tradition und die aufregenden Wettbewerbe am Wochenende!

Weiterlesen »

18-Jähriger überfährt absichtlich Kind vor einem LadenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Weiterlesen »

Schutz & Rettung Zürich: Einsätze am Knabenschiessen & Blaulichttag ZumikonAm Knabenschiessen, beim Blaulichttag Zumikon und Frühgeborenenfest war die Sanität von Schutz & Rettung Zürich für Sicherheit im Einsatz.

Weiterlesen »

Maximalpunktzahl am Knabenschiessen – würdest du es schaffen?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Weiterlesen »

Medienmitteilung: «Zürcher Knabenschiessen: Wer trifft den Abfallkübel?»Zürcher Knabenschiessen: Wer trifft den Abfallkübel? Am Knabenschiessen zählt die Treffsicherheit – nicht nur beim Schiesswettkampf, sondern auch auf dem Festgelände: Die...

Weiterlesen »