Bundesrat Albert Rösti kündigt auf der Klimakonferenz Finanzhilfen an und verteidigt das Schweizer Klimagetz als Fahrplan für den Netto-Null-Ausstieg bis 2050. Mehr zum Kontext.

Der Schweiz er Bundesrat Albert Rösti hat auf der aktuellen Klimakonferenz klar Position bezogen und die internationale Gemeinschaft aufgefordert, verbindliche Zeitpläne für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu etablieren. Er betonte dabei, dass die Schweiz bereits über einen konkreten Plan verfügt, der auf dem vom Volk in 2023 angenommenen Klima- und Innovationsgesetz basiert. Dieses Gesetz sieht vor, dass die Schweiz bis 2050 Netto Null Treibhausgase ausstoßen soll, was Rösti als zentrales Element für die globale Klimastrategie darstellt.

Der Schweizer Plan als globaler Standard

Albert Rösti argumentiert, dass die Schweiz mit ihrem gesetzlichen Rahmenwerk bereits die notwendigen Schritte definiert hat und daher kein zusätzliches Element oder ein neuer Fahrplan erforderlich sei. Im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich oder Norwegen, die in den letzten Monaten detaillierte jährliche Pläne zur schrittweisen Reduktion von Öl und Gas vorgelegt haben, fasst der Bundesrat die bestehenden Massnahmen zusammen. Er vertritt die Auffassung, dass man mit dem Ziel von Netto Null bis 2050 nicht weiter gehen könne und kämpft daher dafür, dass dieser Ausstieg und der dazugehörige Zeitplan in die Abschlusserklärung der Konferenz einfließen.

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Widersprüchliche Signale in der Finanzdebatte

In den letzten Verhandlungsstunden der 31. Klimakonferenz stand die Finanzierung im Mittelpunkt, wobei Rösti eine überraschende Ankündigung machte, um Entwicklungsländer zu unterstützen. Er verkündete, dass der Bundesrat gewillt sei, über die nächsten vier Jahre zehn Prozent mehr Geld für zwei spezielle Klimafonds im globalen Umweltfond bereitzustellen. Diese Geste soll ein Signal der Bereitschaft senden, neue Fonds zu eröffnen, auch wenn der Betrag als bescheiden eingestuft wird.

Kritisch wird jedoch angemerkt, dass der Bundesrat gleichzeitig die Gelder für den Gesamtfonds kürzen will und so unter dem Strich fast zehnmal mehr Geld einspart, als er neu verspricht. Rösti erwähnte diese massive Reduktion der Gesamtressourcen in seiner Ansprache nicht explizit, konzentrierte sich stattdessen auf die positive Nachricht der Erhöhung für die beiden spezialisierten Fonds. Dies hat zu Diskussionen geführt, ob es sich hierbei um eine echte Unterstützung oder eher um eine symbolische Geste handelt.

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Verteidigung der internationalen Klimafinanzierung

Bundesrat Rösti weist den Vorwurf zurück, die Schweiz würde ihre Versprechen zur Klimafinanzierung nur zögerlich erfüllen, und betonte, dass der Klimabereich bei den Kürzungen am wenigsten tangiert worden sei. Er verwies darauf, dass die Schweiz mittlerweile, inklusive der privaten Mittel, fast 900 Millionen Franken pro Jahr für die internationale Klimafinanzierung aufbringe. Dieser Betrag sollte, laut seiner Aussage, zeigen, dass sich die Schweiz im internationalen Vergleich sehen lassen könne, obwohl reiche Länder oft am Pranger stehen, weil sie Entwicklungshilfe kürzen.

Spannung zwischen Zielen und Realität

Trotz der beharrlichen Haltung, die Schweiz sei ein Vorbild im Klimaschutz, muss Rösti einräumen, dass das eigene Klimaziel für 2030 mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht eingehalten werden kann. Dies steht im Widerspruch zu seiner Darstellung der Schweiz als Vorreiter, der andere Staaten zu einem ähnlichen Engagement anstiftet. Während gegen 140 Staaten das Ziel von Netto Null bis 2050 angekündigt haben, unterscheidet sich der Schweizer Ansatz durch die Fokussierung auf das bestehende Gesetz anstelle eines neuen, detaillierten Ausstiegsplans für fossile Energien.