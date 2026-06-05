Schweizer Kinos verzeichnen im ersten Halbjahr 2026 mehr Eintritte als im Vorjahr

Die Schweizer Kinos haben im ersten Halbjahr 2026 mehr Eintritte verzeichnet als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Die ersten provisorischen Zahlen zeigen, dass die Schweizer Kinos mehr Filmliebhaberinnen und -liebhaber locken konnten, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Schweizer Kinos verzeichnen im ersten Halbjahr 2026 mehr Eintritte als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Die ersten provisorischen Zahlen für das erste Halbjahr 2026 zeigen, dass die Schweizer Kinos mehr Filmliebhaber innen und -liebhaber locken konnten, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Nach der 21. Kinowoche verzeichnen Schweizer Kinos 4'677'578 Eintritte, letztes Jahr waren es zu dem Zeitpunkt 888'915 Eintritte weniger, wie provisorische Zahlen vom Am Wochenende dieser 20. Kinowoche haben sich gemäss Filmdistribution allein in der Deutschschweiz rund 54'000 Menschen "Michael" auf der grossen Leinwand angesehen. Und das, obwohl das Biopic überbereits im April in den Kinos gestartet war.

Am gleichen Wochenende war auch "The Devil Wears Prada 2" immer noch erfolgreich - mit über 40'000 Eintritten in der Deutschschweiz. Obwohl diese Zahlen für die Kinos erfreulicher ausfallen als im Vorjahr, lässt sich noch kein abschliessendes Urteil fällen. Kommende Kinostarts könnten jedoch für klingelnde Kinokassen sorgen. So kommt im Juli etwa Christopher Nolans "The Odyssey" ins, um den bereits jetzt ein regelrechter Hype entstanden ist.

Und im Dezember dürfte auch der dritte Teil von Denis Villeneuves "Dune"-Reihe für lange Zeit die Kinokassen belasten. Die Zahlen für die Schweizer Kinos im ersten Halbjahr 2026 sind zwar ermutigend, aber es ist noch zu früh, um ein endgültiges Urteil über das gesamte Jahr zu fällen. Die Kinobesucher in der Schweiz scheinen sich für verschiedene Filme zu interessieren, und es ist wahrscheinlich, dass die Kinos in den kommenden Monaten weiterhin gut besucht sein werden.

Die kommenden Kinostarts könnten jedoch für eine weitere Steigerung der Besucherzahlen sorgen, insbesondere wenn sich die Filme wie "The Odyssey" und "Dune"-Reihe als sehr erfolgreich erweisen





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