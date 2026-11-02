Schweizer Kämpfer in Ukraine: Kriegsvölkerrecht-Verfahren wird eingestellt

Das Verfahren gegen Jona Neidhart wegen Kriegsverdachts wird eingestellt. Dennoch droht eine Strafe wegen fremden Militärdiensts in der Ukraine. Hintergründe zum Fall.

Der Zürcher Jona Neidhart dürfte das Verfahren wegen des Verdachts eines Verstosses gegen das Kriegsvölkerrecht beenden. Die Bundesbehörden hatten zuvor ermittelt, nachdem bekannt geworden war, dass er zwischen März 2022 und Dezember 2023 sowie zwischen Januar und Juni 2025 für die Ukraine gekämpft hatte. Der Fall ging vor die Bundesanwaltschaft. Diese beabsichtigt nun laut den CH-Media-Zeitungen, das Verfahren gegen ihn einzustellen.

Einstellung wegen fehlender Beweise

Laut den CH-Media-Zeitungen gelang es den Bundesbehörden nicht, die von ihm geschilderten Vorfälle zu verifizieren. Somit konnte ihm ein Verstoss gegen das Kriegsvölkerrecht nicht nachgewiesen werden. Dies ist der Hauptgrund für die geplante Einstellung des entsprechenden Abschnitts des Ermittlungsverfahrens. Die Beweislage reichte für eine Verurteilung in diesem spezifischen Punkt nicht aus. Die zuständigen Staatsanwälfe haben diese Einschätzung nun öffentlich gemacht.

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Neidhart selbst sagte jedoch, er sei stolz, diesen Militärdienst geleistet zu haben. Diese Einstellung könnte dazu führen, dass er im zweiten Teil des Verfahrens schuldig gesprochen wird. Der Vorwurf des fremden Militärdiensts steht weiterhin zur Diskussion. Trotz der möglichen Einstellung wegen Kriegsverbrechen bleibt die strafrechtliche Verfolgung wegen der Teilnahme an den Kampfhandlungen bestehen.

Drohende Freiheitsstrafe wegen Fremddienstes

Wegen fremden Militärdiensts in der Ukraine droht ihm dennoch eine Gefängnis- oder Geldstrafe. Das Militärgesetz sieht hierfür eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Diese rechtliche Basis wird nun intensiv geprüft, da der erste Verdacht entkräftet wurde. Die Schweizer Rechtsprechung betrachtet die Teilnahme an bewaffneten Konflikten im Ausland streng.

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Es handelt sich hierbei um einen Präzedenzfall von nationaler Bedeutung. Die Gerichte müssen nun klären, wie strikt die Bestimmungen zum Schutz der Schweizer Neutralität und zur Vermeidung von Auslandseinsätzen angewendet werden. Die Höhe der möglichen Strafe hängt von der Einsichtnahme und den Umständen der Tat ab. Juristen diskutieren derzeit die angemessene Reaktion der Justiz auf solche Einzelfälle.

Lebenssituation und weitere Pläne

Laut den CH-Media-Zeitungen arbeitet Neidhart Teilzeit als Aushilfe bei einer Cateringfirma und lebt mit seinem Vater im Kanton Bern. Sein Alltag ist also normal, obwohl er sich in einer juristischen Grauzone befindet. Obwohl sein Pass derzeit aufgrund der Strafverfolgung gesperrt ist, hat er angekündigt, sich erneut den ukrainischen Streitkräften anschliessen zu wollen. Dies würde neue rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Eine verlässliche Zahl, wie viele Streitkräfte mit Schweizer Staatsangehörigkeit an der Front kämpfen, gibt es nicht. Die genauen Zahlen liegen bei den Behörden geheim oder sind schwer zu ermitteln. Dennoch ist die Anzahl der Betroffenen ein aktuelles Thema in der Schweizer Politik. Die Öffentlichkeit ist gespalten, einerseits aus humanitären Gründen, andererseits aus völkerrechtlicher Sicht.

Umfang der Ermittlungen in der Schweiz

Laut der Nachrichtenagentur Tass hat die Schweizer Militärjustiz Stand August 2026 insgesamt 24 Untersuchungen wegen einer möglichen Beteiligung von Schweizer Staatsangehörigen an Kampfhandlungen in der Ukraine eingeleitet. Diese hohe Anzahl zeigt, dass das Phänomen massiver ist, als allgemein angenommen. Jeder dieser Fälle wird individuell geprüft.

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Die Justiz steht vor der Herausforderung, diese Fälle effizient und gerecht abzuarbeiten. Ressourcen sind begrenzt, die Komplexität der Fälle ist hoch. Die Einstellung des Falls Neidhart ist ein wichtiger Schritt in der Klärung der rechtlichen Lage. Sie gibt Orientierung für die weiteren 23 laufenden Ermittlungsverfahren. Die Betroffenen und ihre Anwälte warten gespannt auf die endgültigen Urteile. Die politische Debatte wird weiter anhalten.