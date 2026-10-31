Schweizer Kameramann Claudio von Planta gewinnt Daytime Emmy in Hollywood

Der Schweizer Dokumentarfilmer Claudio von Planta erhält einen Daytime Emmy für seine Kameraarbeit an der Apple-TV-Serie Long Way Home – Lost in Lapland.

Der Schweizer Dokumentarfilmer Claudio von Planta ist in der Nacht auf Samstag in Hollywood mit einem Daytime Emmy ausgezeichnet worden. Er erhielt den Preis für seine filmische Arbeit in der Apple-TV-Produktion Long Way Home – Lost in Lapland. Wie seine Filmproduktionsfirma Zenventures Films am Samstag mitteilte, wurde ihm die Auszeichnung in der Kategorie Outstanding Cinematography zugesprochen.

Die Daytime Emmys wurden zum 53. Mal von der US-amerikanischen Fernsehakademie Natas vergeben. Diese Preise werden für Programme verliehen, die vor 18.00 Uhr im US-Fernsehen laufen. In der Kategorie Outstanding Cinematography wurden neben von Planta drei weitere Personen ausgezeichnet, wie der Webseite von Natas zu entnehmen ist. Die Auszeichnung würdigt damit die Kameraarbeit mehrerer Beteiligter der Produktion.

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Daytime Emmy für herausragende Kameraarbeit

Die Verleihung fand in Hollywood statt und fiel in die Nacht auf Samstag. Mit dem Daytime Emmy ehrt die Fernsehakademie Natas herausragende Leistungen im US-Tagesprogramm. Der Preis für die beste Kameraarbeit unterstreicht die filmische Qualität der Apple-TV-Produktion, an der von Planta beteiligt war.

Claudio von Planta arbeitet seit mehr als vier Jahrzehnten als Dokumentarfilmer und Kameramann. In dieser Zeit hat er an zahlreichen Produktionen mitgewirkt und sich als Kameramann etabliert. Die aktuelle Auszeichnung reiht sich in seine langjährige Tätigkeit im Dokumentarfilm ein.

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Langjährige Zusammenarbeit an der Long-Way-Reihe

Die Serie Long Way Home ist Teil einer Reihe von Motorradreise-Produktionen. Laut Zenventures war von Planta bei allen vier Produktionen dabei, von Long Way Round über Long Way Down und Long Way Up bis zur aktuellen Serie Long Way Home – Lost in Lapland. Die Reihe begleitet unter anderem den Schauspieler Ewan McGregor und Charley Boorman, die mit alten Motorrädern durch europäische Länder fahren.

Ewan McGregor ist bekannt als Darsteller der Figur Obi-Wan Kenobi aus der Serie. Die Motorradreisen der Reihe haben über die Jahre eine eigene Fangemeinde gewonnen. Die Beteiligung von Planta an allen vier Produktionen zeigt eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Format.

Bedeutung der Auszeichnung für den Schweizer Film

Die Auszeichnung eines Schweizer Dokumentarfilmers mit einem US-amerikanischen Fernsehpreis ist ein bemerkenswerter Erfolg. Der Daytime Emmy wird von der Fernsehakademie Natas verliehen und genießt in der Branche Beachtung. Für von Planta bedeutet der Preis eine internationale Anerkennung seiner Kameraarbeit.

Die Produktion Long Way Home – Lost in Lapland ist bei Apple TV verfügbar. Die Serie setzt die Reihe der Motorradabenteuer fort und führt die Hauptdarsteller durch europäische Länder. Die Kameraarbeit von Planta trägt wesentlich zur visuellen Gestaltung der Produktion bei.