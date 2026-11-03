Schweizer Jugendliche fehlen Alltagskompetenzen in Schule

Studien zeigen Lücken bei Steuern und Gesundheit. Experten fordern neue Fächer für mehr Chancengleichheit und bessere Vorbereitung auf das Erwachsenenleben.

Die Schweizer Jugend fühlt sich im Alltag oft überfordert, da schulische Inhalte wie Steuererklärung oder Mietverträge fehlen. Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen sowie Schüler wünschen sich daher dringend mehr praxisnahe Themen im Unterricht. Die aktuelle Diskussion um den Lehrplan 21 zeigt, dass Medien, Informatik und Wirtschaft zwar integriert sind, aber lebenspraktische Fertigkeiten weiterhin zu kurz kommen.

Lücken im Finanz- und Gesundheitswissen

Eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahr 2024 belegt die Dringlichkeit: Im Jahr 2022 hatten etwa 41 Prozent der Schweizer Bevölkerung Schulden irgendeiner Form. Zudem mussten rund 12 Prozent der Haushalte Schwierigkeiten bei der Zahlung von Krankenkassenprämien melden. Diese Zahlen verdeutlichen, dass finanzielle Grundkenntnisse essenziell sind, um existenzielle Verpflichtungen zu bewältigen.

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Auch psychische Belastungen nehmen unter jungen Menschen zu. Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium stellte 2024 fest, dass im Jahr 2022 ungefähr 16 Prozent der 15- bis 34-Jährigen mittelschwere oder schwere depressive Symptome aufwiesen. Zum Vergleich: Bei Menschen über 65 Jahren lagen diese Werte lediglich bei 4 Prozent. Dies unterstreicht, dass gerade jüngere Altersgruppen besonders häufig unter solchen Problemen leiden.

Forderungen nach neuen Unterrichtsinhalten

Viele junge Erwachsene erkennen gesundheitliche Warnsignale erst spät oder schätzen sie falsch ein. Es wird gefordert, dass Schulen vermitteln sollten, welche Methoden bei der Bewältigung helfen und an welche Stellen man sich in Krisen wenden kann. Auch die Unterstützung von Freunden in persönlichen Notlagen sollte Teil des Curriculums sein, um soziale Kompetenzen zu stärken.

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Neben diesen sozialen Aspekten fehlen oft praktische Fähigkeiten wie Erste-Hilfe-Massnahmen, einfache Reparaturen zu Hause oder preisbewusstes Kochen. Da nicht alle Eltern Zeit oder Wissen haben, solche Fertigkeiten beizubringen, könnte die Schule hier eine wichtige Lücke schließen und die Chancengleichheit verbessern.

Herausforderungen bei der politischen Bildung

Die politische Mitbestimmung in der Schweiz stellt hohe Anforderungen, da Stimmberechtigte mehrfach jährlich über komplexe Sachfragen abstimmen. Zwar berücksichtigt der Lehrplan 21 die politische Bildung, doch erfolgt dies überwiegend fachübergreifend. Eigene Unterrichtslektionen sind meist nicht vorgesehen, was zu unterschiedlichem zeitlichen Umfang führt.

Ein einheitliches Vorgehen ist erschwert, da die Zuständigkeit für die Volksschule bei den einzelnen Kantonen liegt. Einheitliche Regelungen für die gesamte Schweiz lassen sich dadurch nur schwer verwirklichen. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass Ressourcen nicht zulasten von Fremdsprachen oder Naturwissenschaften gehen, die für Berufslehren oder Gymnasien unverzichtbar sind.