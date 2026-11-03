Schweizer Inflation im Oktober auf 1,5% gestiegen

Die Inflation in der Schweiz klettert im Oktober auf 1,5%. Energiekosten treiben die Preise nach oben, über den Erwartungen der Analysten. Details zur Kerninflation.

Die Verbraucherpreise in der Schweiz sind im Oktober deutlich schneller gestiegen als zuvor prognostiziert. Der Landesindex der Konsumentenpreise ( LIK) notiert nun 1,5 Prozent über dem Niveau von vor zwölf Monaten. Dieser Wert liegt klar über den Erwartungen der meisten Analysten und markiert den höchsten Stand seit Dezember 2023.

Preisdynamik durch Energie und Treibstoffe

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hatte für das vierte Quartal lediglich eine Inflationsrate von 1,2 Prozent in ihrer Prognose erwartet. Der tatsächliche Wert im ersten Monat des Quartals liegt bereits deutlich darüber. Vor allem Energie und Treibstoffe haben die Gesamtdynamik beschleunigt. Gegenüber dem Vormonat ist der LIK um 0,2 Prozent gestiegen, wobei der Konsens von einer weiteren Seitwärtsbewegung ausgegangen war.

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Heizöl hat als Haupttreiber der aktuellen Teuerung deutlich zugelegt. Zum Beginn der Heizperiode kostet Heizöl 9,8 Prozent mehr als im Vormonat. Der Anstieg gegenüber dem Oktober 2025 beträgt sogar 81,4 Prozent. Auch Gas wurde teurer und verteuerte sich um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Jahresvergleich ist der Gaspreis jedoch fast gleich hoch geblieben mit einem Anstieg von nur 0,2 Prozent.

Abgrenzung zur Kerninflation ohne Energie

Trotz des deutlichen Anstiegs bei den Energiekosten zeigt sich bei der sogenannten Kerninflation ein ruhigeres Bild. Diese Kennzahl, die keine Energie, Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte berücksichtigt, beträgt im Oktober nur 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im September lag der Wert ebenfalls bei 0,5 Prozent, was einer leichten Stagnation entspricht. Die befürchteten Zweitrundeneffekte sind in diesem Bereich im Oktober noch nicht auszumachen.

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Der LIK selbst kletterte im Oktober auf 101,7 Punkte. Der Anstieg von 1 Prozent im September auf 1,5 Prozent im Oktober resultiert laut Angaben unter anderem aus höheren Preisen für Heizöl, Benzin und Diesel. Erdölprodukte waren im Oktober insgesamt 40 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Der Landesindex der Konsumentenpreise spiegelt somit die aktuellen Kostensteigerungen an der Tankstelle und im Heizungskeller wider.

Zukunftsausblick und politische Einordnung

Die Teuerung in der Schweiz hat im Oktober einen sprunghaften Anstieg erfahren, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Prognosen der Ökonomen in einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP hatten zwischen 1,1 und 1,4 Prozent gereicht. Schon in den Vormonaten war die Inflation deutlich angestiegen, nachdem sie Anfang des Jahres noch nahe bei Null lag.

Für das gesamte Jahr 2025 betrug die durchschnittliche Inflationsrate 0,2 Prozent. Mit dem höheren Oktober-Wert von 1,5 Prozent liegt die Schweiz jedoch immer noch im definierten Bereich der Preisstabilität. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht diese Stabilität in einer Bandbreite von 0 bis 2 Prozent als gegeben an. Dennoch besteht die Gefahr, dass die Zentralbank die aktuelle Inflationsentwicklung unterschätzt, da die realen Daten die Prognosen für das vierte Quartal bereits überholt haben.