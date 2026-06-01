Schweizer Industrie-PMI steigt auf höchsten Stand seit über drei Jahren

Der Einkaufsmanagerindex für die Schweizer Industrie ist im Mai auf 57,3 Punkte gestiegen, den höchsten Wert seit Frühjahr 2022. Auch der Dienstleistungssektor verzeichnete einen Anstieg auf 56,0 Punkte. Die Unternehmen trotzen damit der geopolitischen Unsicherheit.

Der Einkaufsmanagerindex ( PMI ) für die Schweiz er Industrie ist im Mai 2024 auf 57,3 Punkte gestiegen, den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Dies teilten die Grossbank UBS und der Einkauf-Fachverband Procure.ch am Montag mit.

Der Indikator notiert damit den dritten Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet. Der Anstieg um 2,8 Punkte gegenüber April übertraf deutlich die Prognosen der von der Nachrichtenagentur AWP befragten Ökonomen, die Werte zwischen 51,0 und 55,5 Punkten erwartet hatten. Angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, zeigt sich die Schweizer Industrie robust. Die Unternehmen profitieren von einer soliden Nachfrage, während Lieferkettenprobleme und Preissteigerungen teilweise kompensiert werden konnten.

Der Aufschwung wurde vor allem durch die Komponenten Produktion und Auftragsbestand getrieben, die beide den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2022 erreichten. Die Produktion legte kräftig zu, was auf eine steigende Auslastung der Kapazitäten hindeutet. Auch die Auftragsbücher füllten sich weiter, was auf eine anhaltende Nachfrage aus dem In- und Ausland schliessen lässt. Die Beschäftigungskomponente verbesserte sich auf 49,9 Punkte, knapp unter der Wachstumsschwelle, was auf eine stabile Beschäftigungssituation hinweist.

Allerdings meldeten die befragten Unternehmen weiterhin steigende Einkaufspreise, insbesondere bei erdölbasierten Produkten wie Kunststoffen, aber auch bei elektronischen Komponenten und Industriemetallen. Diese Preiserhöhungen sind teilweise auf den Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen, der die weltweiten Rohstoffmärkte beeinflusst. Die Lieferzeiten blieben angespannt, was zu Verzögerungen führte. Auch der Dienstleistungssektor verzeichnete im Mai einen Anstieg: Der PMI für Dienstleistungen stieg um 1,2 Punkte auf 56,0 Punkte, ebenfalls über den Erwartungen der Ökonomen (51,0 bis 55,0 Punkte).

Getrieben wurde dieser Anstieg von einer deutlichen Verbesserung der Geschäftstätigkeitskomponente, die den höchsten Wert seit 52 Monaten erreichte. Dies deutet auf eine Belebung des Dienstleistungssektors hin, der in den vergangenen Monaten unter der schwachen Konsumnachfrage gelitten hatte. Die positive Entwicklung beider Sektoren stimmt optimistisch für die zweite Jahreshälfte, auch wenn Risiken wie die Inflation und die geopolitische Lage bestehen bleiben.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) könnte die Daten bei ihren geldpolitischen Entscheidungen berücksichtigen, da ein anhaltendes Wachstum den Druck für weitere Zinssenkungen verringern könnte. Insgesamt zeigt sich die Schweizer Wirtschaft widerstandsfähig, trotz globaler Unsicherheiten





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