Schweizer Immobilienpreise steigen weiter: Besonders gefragt sind Häuser in der Westschweiz und Bern

Die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in der Schweiz sind im ersten Quartal 2026 weiter gestiegen. Besonders stark verteuerten sich Immobilien in der Westschweiz, Bern, der Innerschweiz und der Südschweiz. Die hohe Nachfrage nach Wohneigentum hält die Preisdynamik weiterhin hoch.

Die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser sind in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 auf hohem Niveau weiter gestiegen. Vor allem Häuser in der Westschweiz und in Bern waren sehr begehrt, was die Preise ntwicklung zusätzlich befeuerte. Die anhaltend hohe Nachfrage in Kombination mit einem weiterhin begrenzten Angebot an Immobilien hat zu einem deutlichen Preisanstieg geführt, der sich über alle Immobilien typen erstreckt, wobei regionale Unterschiede erkennbar sind.

Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 bestätigen einen Trend, der sich bereits in den Vorquartalen abgezeichnet hatte. Der Markt zeigt weiterhin eine robuste Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Unsicherheiten, was die Attraktivität von Wohneigentum als sichere Kapitalanlage unterstreicht. Dieser Trend wird durch verschiedene Faktoren getrieben, darunter niedrige Zinssätze, die das Finanzieren von Wohneigentum erleichtern, sowie die anhaltende Inflation, die Immobilien zu einer attraktiven Absicherung gegen Geldentwertung macht. \Für Einfamilienhäuser mussten im ersten Quartal 1,4 Prozent mehr bezahlt werden als im letzten Quartal 2025, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Transaktionspreisindex von Schweiz hervorgeht. Stockwerkeigentum verteuerte sich im Durchschnitt sogar um 1,8 Prozent. Im Jahresvergleich, also verglichen mit dem ersten Quartal 2025, stiegen die Preise sowohl für Einfamilienhäuser als auch für Eigentumswohnungen um jeweils 4,9 Prozent. Diese signifikanten Zuwächse verdeutlichen die anhaltende Preisdynamik im Schweizer Immobilienmarkt. Fredy Hasenmaile, Chefökonom von Schweiz, wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: Die hohe finanzielle Attraktivität von Wohneigentum hält die Preisdynamik weiterhin hoch. Diese Aussage unterstreicht die fundamentale Stärke des Immobilienmarktes und die anhaltende Nachfrage nach Wohneigentum. Die Unterschiede in den Preissteigerungen zwischen den verschiedenen Regionen und Immobilientypen deuten auf eine differenzierte Marktdynamik hin, die von spezifischen Faktoren wie der lokalen Wirtschaft, dem Bevölkerungszuwachs und der Verfügbarkeit von Grundstücken beeinflusst wird.\Kantonal betrachtet stiegen die Preise für Einfamilienhäuser im Vergleich zum Vorjahr in den Regionen Bern und Westschweiz am stärksten, während für Stockwerkeigentum die Innerschweiz und die Südschweiz die höchsten Zuwächse verzeichneten. Diese regionalen Unterschiede unterstreichen die Heterogenität des Schweizer Immobilienmarktes und die Bedeutung der lokalen Marktbedingungen. Aufgeschlüsselt nach Gemeindetypen war die Zunahme der Hauspreise in touristischen Gemeinden am grössten, in den urbanen Zentren hingegen am geringsten – wenn auch immer noch hoch. Die Dynamik in den Ferienorten spiegelt die anhaltende Beliebtheit dieser Regionen bei Käufern wider, die bereit sind, höhere Preise für Immobilien in diesen attraktiven Lagen zu zahlen. Auch Wohnungen verteuerten sich im Jahresvergleich in den Tourismusorten am meisten, was die hohe Nachfrage nach Ferienimmobilien weiter unterstreicht. Diese Entwicklung zeigt, dass der Immobilienmarkt in der Schweiz weiterhin von einer starken Nachfrage und einem begrenzten Angebot geprägt ist, was zu anhaltenden Preisanstiegen führt. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einschliesslich der Zinssätze und der Inflation, spielen dabei eine entscheidende Rolle und beeinflussen die Attraktivität von Wohneigentum als Kapitalanlage





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