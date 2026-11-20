Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zeigt enorme Preisunterschiede: Schweizer Wohnimmobilien haben sich seit 2005 fast verdoppelt, während China und die USA stark einbrechen.

Der Schweizer Markt für Wohnimmobilien entwickelt sich deutlich anders als seine internationalen Vergleichsmärkte. Laut Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sind die inflationsbereinigten Preise in der Schweiz seit Anfang 2005 fast verdoppelt. In Deutschland liegt der Anstieg bei rund 20 Prozent und in den USA bei zehn Prozent, was auch durch die höhere Teuerung in den Vereinigten Staaten bedingt ist.

Internationaler Vergleich der Preisentwicklung

Die Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verdeutlichen die enorme Divergenz der globalen Märkte. Während in Europa und den USA höhere Zinsen sowie steigende Baukosten die Preise nach unten drückten, blieb die Schweiz hiervon weitgehend verschont. Besonders drastisch fällt der Kontrast zu China aus, wo der Markt seit der Immobilienkrise Anfang der 2020er-Jahre unter starkem Druck steht.

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In der Volksrepublik befinden sich die Preise nun unter dem Niveau von vor mehr als zwanzig Jahren. Da dort kaum noch Transaktionen stattfinden, unterschätzen die aktuellen Marktpreise die tatsächliche Misere wahrscheinlich noch. Die anhaltende Schwäche des chinesischen Marktes stellt somit einen extremen Gegenpol zur robusten Preisentwicklung in der Schweiz dar.

Prognosen von FERI für 2027

Das Anlagehaus FERI erwartet in seinem Ausblick für 2027 eine leichte Erholung der europäischen Immobilienmärkte. Die flächendeckenden Preiskorrekturen gelten in der Analyse als weitgehend abgeschlossen. Ein struktureller Wohnungsmangel im Wohnsegment soll die Preise weiter stützen und eine stabile Entwicklung fördern.

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Gleichzeitig begrenzt eine rückläufige Bautätigkeit das neue Angebot an Wohnraum. Diese Knappheit dürfte dazu beitragen, dass sowohl die Mieten als auch der Wert der Bestandsimmobilien geschützt werden. Die fundamentalen Rahmenbedingungen erscheinen somit günstiger für eine Stabilisierung als in den vergangenen Jahren.

Unterschiede zwischen den Märkten

Die Analyse der Finanz und Wirtschaft unterstreicht, dass die Unterschiede innerhalb der einzelnen Märkte weiter zunehmen werden. Der neue Marktzyklus dürfte stärker zwischen Gewinnern und Verlierern differenzieren. Dies erfordert von Investoren eine präzisere Auswahl der Standorte und Asset-Klassen.

Die globale Betrachtung zeigt, dass keine einheitliche Entwicklung zu erwarten ist. Während die Schweiz und Teile Europas von einem Mangel profitieren, kämpfen andere Regionen mit einer Überangebotskrise. Diese Polarisierung wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken.