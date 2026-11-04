Schweizer Immobilienpreise: Einfamilienhäuser und Städte gewinnen an Dynamik

Der schweizerische Wohnimmobilienpreisindex zeigt im dritten Quartal unterschiedliche Entwicklungen. Einfamilienhäuser legten überdurchschnittlich zu, während die Mietpreise weiter steigen.

Die Teuerung bei Schweizer Wohnimmobilien hat im dritten Quartal trotz hoher Zinsen an Dynamik gewonnen. Das Bundesamt für Statistik hat im aktuellen Bericht des schweizerischen Wohnimmobilienpreises festgestellt, dass sich die Marktdynamik in verschiedenen Segmenten stark unterscheidet. Während Eigentümer von Einfamilienhäuser n über überdurchschnittliche Wertzuwächse berichten, zeigen Eigentumswohnungen ein gemischteres Bild.

Unterschiede bei den Bauformen

Die Preise für Einfamilienhäuser stiegen im dritten Quartal um 2,1 Prozent. Dieser Anstieg liegt deutlich über dem Durchschnitt und markiert eine Abkehr von der Entwicklung der vorangegangenen Quartale. Im Gegensatz dazu verteuer sich die Preise für Eigentumswohnungen im selben Zeitraum nur um 1,2 Prozent. Diese Diskrepanz stellt einen signifikanten Wechsel in der Preisstruktur dar. In den Jahren zuvor lag die Dynamik genau umgekehrt. Seit dem vierten Quartal 2023 waren die Preise für Eigentumswohnungen um 11,4 Prozent gestiegen. Die Preise für Einfamilienhäuser legten im gleichen Zeitraum nur um 8,6 Prozent zu.

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Regionale Preisunterschiede in Städten

Der Wohnimmobilienpreisindex des Bundesamts für Statistik offenbart zudem gravierende regionale Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Die Behörde klassifiziert die Gemeinden in fünf verschiedene Typen, um diese Dynamiken messbar zu machen. Auf dem Land und in den sogenannten intermediären Gemeinden verzeichneten die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren die geringsten Steigerungen. Dort belief sich der Gesamtanstieg auf 8,1 Prozent. Dieser Wert liegt unter dem nationalen Durchschnitt und zeigt, dass der ländliche Raum bisher weniger stark von der allgemeinen Preistreiberei betroffen war.

In städtischen Gebieten fällt die Entwicklung deutlich stärker aus. Allerdings nimmt die Preisdynamik mit zunehmender Grösse der Städte tendenziell ab. Am kräftigsten zogen die Wohneigentumspreise in den städtischen Gemeinden einer kleinen Agglomeration oder solchen ausserhalb einer Agglomeration an. Diese Gebiete verzeichnen seit Ende 2023 einen Anstieg von 14,6 Prozent. Allein im dritten Quartal verteuerten sich die Wohnimmobilien in diesen Gebieten um 3,4 Prozent, was eine sehr hohe Quartalsdynamik darstellt.

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In den mittelgrossen Städten, die als Typ 2 klassifiziert werden, stiegen die Preise in den vergangenen knapp drei Jahren um 12,5 Prozent. In den grossen Agglomerationen, dem sogenannten Typ 1, liegt der Anstieg bei 11,3 Prozent. Dieser Wert entspricht ungefähr dem nationalen Durchschnitt. Die hohen Zuwächse in kleineren Agglomerationen deuten darauf hin, dass der Druck auf den Wohnraum in diesen speziellen Zonen besonders stark ist.

Folgen für Mieter und Eigentümer

Die aktuelle Marktlage führt zu einer klaren Polarisierung der Wohnkosten. Wer Immobilien besitzt, kann sich gegenwärtig über einen stetigen Wertzuwachs seines Vermögens freuen. Die gestiegenen Preise spiegeln eine hohe Nachfrage und ein begrenztes Angebot wider. Wer hingegen zur Miete wohnt, muss mit deutlich steigenden Kosten rechnen. Die Daten zeigen, dass sich dieser Effekt auch im Mietsektor niederschlägt.

Seit Ende 2023 sind die Mietpreise in der Schweiz um 6,4 Prozent gestiegen. Dieser Anstieg betrifft zwar nicht nur das eigentliche Wohneigentum, ist aber eine direkte Konsequenz der allgemeinen Verteuerung auf dem Immobilienmarkt. Die steigenden Kaufpreise führen in der Regel zu entsprechend höheren Mietzinsen. Die Kombination aus steigenden Eigentumspreisen und explodierenden Mietkosten stellt eine besondere Belastung für Haushalte ohne eigenes Immobilienvermögen dar. Die Daten des Bundesamts für Statistik belegen somit, dass die Wohnkosten in der Schweiz weiter steigen und die Schere zwischen Besitzern und Mietern zunehmend auseinandergeht.