Schweizer Immobilienmarkt trotz Preiskorrektur weiterhin hoch bewertet

Der Schweizer Immobiliensektor erlebte in den letzten Jahren starke Kursgewinne. Nach zwischenzeitlicher Rallye an den Anleihemärkten folgte eine Korrektur. Trotz leicht gesunkener Aufschläge auf den Net Asset Value bleiben viele Immobilienaktien und -fonds teuer, während kommerzielle Objekte attraktive Renditen bieten.

Einzelne Schweiz er Anlagefonds und Aktien im Immobiliensektor konnten in den vergangenen Jahren Kursgewinne von mehr als 50 Prozent verzeichnen. Im Sog des Irankriegs und dem damit verbundenen Renditeanstieg zwischen März und Juni - die Rendite der zehnjährigen Schweiz er Staatsanleihen stieg von 0,30 auf 0,45 Prozent - kam es nun erstmals seit längerer Zeit zu einer Preiskorrektur von bis zu 10 Prozent.

Die Bewertung von Immobilienaktien oder -fonds kann anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses als günstig oder teuer eingestuft werden. Dagegen messen Immobilieninvestoren dem Aufschlag einer Immobilienaktie oder eines Fonds gegenüber dem Nettoinventarwert (NAV) sowie der Ausschüttungsrendite eine größere Bedeutung zu. Der Nettoinventarwert entspricht dem tatsächlichen Wert eines Immobilienfonds oder einer Immobilienaktie. Er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen abzüglich aller Verbindlichkeiten durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt wird.

Liegt der Nettoinventarwert über dem aktuellen Börsenkurs eines Fonds, spricht man von einem Abschlag oder Discount. Liegt dagegen die Börsenkapitalisierung darüber, spricht man von einem Aufschlag oder einem Agio. Bei einem Großteil der Schweizer Immobiliengesellschaften und Fonds lag dieser Aufschlag im Jahr 2025 bei durchschnittlich 32 Prozent. Das heißt, die Immobilienwerte wurden zu einem höheren Preis gehandelt, als es der effektive Wert des Immobilienportfolios rechtfertigte.

Die Bewertungen bleiben damit weiterhin sehr anspruchsvoll, auch wenn der Aufschlag geringer als zu Beginn des Irankriegs ausfiel. Damals stand dieser noch bei 37 Prozent. Der vergleichsweise geringe Rückgang ist primär auf die nach wie vor positive Marktstimmung und robuste Nachfrage zurückzuführen, wie Experten betonen. Im Jahr 2025 wurden bereits rekordhohe 9,2 Milliarden Franken durch Kapitalerhöhungen für indirekte Immobilienanlagen bereitgestellt.

Wenn man den Transaktionsmarkt betrachtet, fließt auch in diesem Jahr sehr viel Geld in den Bereich. Zudem ist die Nachfrage nach Immobilienanlagen bei Pensionskassen weiterhin hoch. Gleichzeitig wird weiterhin zu wenig gebaut, was bei neuen Projekten für weitere Wertsteigerungen spricht. Das bestätigen Ergebnisse einer Umfrage der Beratungsunternehmung Fahrländer.

Die befragten Immobilienmarktexperten erwarten in den kommenden zwölf Monaten weiterhin steigende Wohnungsmieten sowie höhere Preise für Mehrfamilienhäuser. Interessante Anlagemöglichkeiten für private Anleger sind in diesem Umfeld entsprechend rar. Für den Experten Szelyes ist ein Großteil der Immobiliengesellschaften und Fonds mit Fokus auf Wohnliegenschaften deutlich überteuert bewertet.

Andererseits bieten Immobilienfonds, die auf kommerzielle Liegenschaften fokussieren, eine Ausschüttungsrendite von bis zu vier Prozent. Hier kommen Fonds wie die UBS (CH) Real Estate Fund Commercial in Betracht. Die Aktie der Allreal Holding, eines führenden Schweizer Immobilienunternehmens, handelt laut Analyst Philippe Züger von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) mit einem Discount von 15 Prozent auf dem geschätzten NAV vor latenten Steuern für das Geschäftsjahr 2027.

Das Unternehmen weist eine Dividendenrendite von 3,9 Prozent auf, die über dem gewichteten Branchendurchschnitt von 3,0 Prozent liegt. Züger erwartet für die Allreal-Aktie eine Outperformance. Er begründet dies unter anderem mit der Qualität des Portfolios, der starken Mieterbasis mit einem langen Wault von rund acht Jahren sowie der hohen Anzahl an indexierten Mieten, die nicht angemessen in der aktuellen Bewertung berücksichtigt werden. Der Wault, eine Abkürzung für Weighted Average Unexpired Lease Term, ist eine zentrale Kennzahl in der Immobilienwirtschaft.

Sie gibt die durchschnittliche Restlaufzeit von gewerblichen Mietverträgen in einem Gebäude oder Portfolio an. Allreal bleibt laut ZKB auf qualitativ hochstehendes Wachstum fokussiert. Der Liegenschaftsertrag werde mit den Vermietungen der Projekte Pulse in Cheseaux-sur-Lausanne und Campus Leman in Morges weiter ansteigen.

Zudem bestehe für weiteres Wachstum in den kommenden fünf und mehr Jahren eine Projektpipeline mit einem Gesamtvolumen von über 400 Millionen Franken. Bei den Projekten in Roggwil im Kanton Bern sowie Tolochenaz im Kanton Waadt rechnet der ZKB-Analyst mit einer erwarteten Entwicklungsrendite von rund 6 Prozent





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