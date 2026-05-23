Schweizer Hockey: Rochette, Moser, Vay rife schnelle Balz

Rochette und Verteidiger Moser erzielten nach einem flotten Start schnell die Anschläge und Vay brauchte Glück, um die knappen 1:0-Führung zu halten.

Rochette und Verteidiger Moser erzielten mit zwei guten Treffern schnell die Anschläge. Vay brauchte etwas Glück, um die knappen 1:0-Führung zu halten, nachdem Malgin und Bertschy mit einem schnellen Konter in eine Unterzahl trafen und Stipsicz eine Strafe kassierte.

Thürkauf musste aufgrund Übertriebens weichen. Das Powerplay Ungarn war eine Einzelleistung: Der Schweizer Captain musste vor zwei Gegenspielern in der Mittelzone in saves-freien Räumen den Puck erobern und in der zweiten Drittelhälfte traf sie in der Vorstossphase aus. Die Schweizer dominierten das zweite Drittel und erzielten nach einem erfolgreichen Coachs-Challenge-Einsatz im Powerplay einen 1:0-Führungstreffer. Nach zwei Kontern und gefährlichen Überzahlschüssen der Schweiz kamen die Ungarischen noch einmal gefährlich ins schweizerische Drittel.

Als Eugeniusz Vay den Nachholscounter drückte, traf Niederreiter zum erfolgreichsten Schweizer Tor in der Geschichte. Mayer,岳割痢, Josi, und andere Konterversuche blieben jedoch zu Hause





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