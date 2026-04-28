Schweizer Haushalte: Vermögen übertrifft 5 Billionen Franken

Das Reinvermögen der Schweizer Privathaushalte ist 2025 auf 5132 Milliarden Franken gestiegen, hauptsächlich getrieben durch den Anstieg des Immobilienvermögens. Die SNB veröffentlichte diese Daten am Dienstag.

Das Vermögen der Schweiz er Privathaushalte hat im Jahr 2025 einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet und die beeindruckende Marke von 5132 Milliarden Franken überschritten. Dieser Zuwachs ist ein deutliches Zeichen für die wirtschaftliche Stabilität und den Wohlstand in der Schweiz .

Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung ist das kontinuierliche Wachstum des Immobilienvermögens, das fast die Hälfte des Gesamtvermögens ausmacht und dessen Wert sich in den letzten 25 Jahren verdreifacht hat. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) veröffentlichte diese Daten am Dienstag und unterstrich damit die positive Entwicklung der Vermögenssituation der privaten Haushalte. Der Anstieg des Reinvermögens beläuft sich auf 226 Milliarden Franken, was einer Steigerung von 4,6 Prozent entspricht. Neben dem Immobilienvermögen trugen auch steigende finanzielle Forderungen zu diesem Wachstum bei.

Insbesondere die Ansprüche aus der beruflichen Altersvorsorge wurden erhöht, Investitionen in kollektive Kapitalanlagen getätigt und die Einlagen der privaten Haushalte wurden aufgestockt. Darüber hinaus profitierten die Haushalte von Kapitalgewinnen, die durch gestiegene Börsenkurse erzielt wurden. Das Immobilienvermögen selbst stieg um 5,0 Prozent auf 2924 Milliarden Franken, was seine zentrale Rolle in der Vermögensstruktur der Schweizer Haushalte verdeutlicht. Es ist bemerkenswert, dass der Marktwert der Immobilien fast die Hälfte des gesamten Vermögens der privaten Haushalte ausmacht.

Diese Entwicklung spiegelt die hohe Nachfrage nach Wohneigentum und die Attraktivität des Schweizer Immobilienmarktes wider. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass auch die Verpflichtungen der Haushalte, insbesondere die Hypothekarschulden, gestiegen sind. Diese stiegen um 33 Milliarden Franken oder 3,2 Prozent auf 1070 Milliarden Franken. Trotz dieser Zunahme der Schuldenlast konnte das Reinvermögen der Haushalte insgesamt gesteigert werden, was auf die überproportionale Wertsteigerung des Immobilienvermögens zurückzuführen ist.

Langfristig betrachtet ist der Anstieg des Immobilienvermögens der entscheidende Faktor für die deutliche Steigerung des Reinvermögens der Schweizer Privathaushalte. Wie bereits erwähnt, hat sich der Marktwert der Immobilien in den vergangenen 25 Jahren verdreifacht, was eine beispiellose Wertentwicklung darstellt. Obwohl auch die Verpflichtungen, insbesondere die Hypotheken, in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt wurden, konnte das Reinvermögen insgesamt deutlich gesteigert werden. Dies zeigt, dass die Investition in Immobilien für viele Schweizer Haushalte eine erfolgreiche Strategie zur Vermögensbildung darstellt.

Die SNB betont, dass diese Entwicklung nicht nur auf steigende Immobilienpreise, sondern auch auf die allgemeine wirtschaftliche Stabilität und die solide Finanzlage der Schweizer Haushalte zurückzuführen ist. Die niedrigen Zinsen der letzten Jahre haben ebenfalls dazu beigetragen, dass sich die Immobilienfinanzierung für viele Haushalte leisten konnte. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Vermögenssituation der Schweizer Haushalte in den kommenden Jahren entwickeln wird, insbesondere angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und der steigenden Zinsen. Dennoch deutet die bisherige Entwicklung auf eine weiterhin positive Vermögensentwicklung hin





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweiz Vermögen Privathaushalte Immobilien SNB Finanzen Wirtschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hombrechtikon ZH: 130'000 Franken nach Brand gesammeltNach dem Grossbrand in Hombrechtikon erhielt die betroffene Familie innert Stunden enorme Unterstützung per Spendenaufruf.

Read more »

Weite SG: Zwei Autos krachen frontal zusammen – über 100’000 Franken SchadenIn Weite SG kollidierten zwei Autos frontal. Eine Mitfahrerin wurde verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Read more »

Verein Pro Sihltal plant Ersatzneubau des Hochwachtturms für 1,1 Millionen FrankenDer Verein Pro Sihltal will den über 45 Jahre alten Hochwachtturm in Langnau am Albis durch einen Neubau ersetzen, da eine Sanierung zu teuer wäre. Die Kosten für das Projekt werden auf 1,1 Millionen Franken geschätzt. Der Verein hofft auf Spenden und arbeitet mit der Berner Fachhochschule an Vorprojekten. Der neue Turm soll die einzigartige Aussicht über den Zürichsee und die Alpen erhalten.

Read more »

Brand in Mehrfamilienhaus verursacht Sachschaden von über 100'000 FrankenEin Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Erlenbachquartier von Herisau hat am Sonntagabend einen Sachschaden von über 100'000 Franken verursacht. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten, und die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Brandursache wird untersucht, und die betroffenen Bewohner wurden vorübergehend untergebracht.

Read more »

Horw: Jahresrechnung 2025 mit 7,2 Millionen Franken PlusDie Rechnung der Gemeinde schliesst deutlich besser ab als budgetiert. Das weckt Begehrlichkeiten.

Read more »

Vermögen Schweizer Haushalte: SNB meldet über 5000 MilliardenDas Reinvermögen der Schweizer Privathaushalte ist 2025 auf 5132 Milliarden Franken gestiegen. Immobilien machen fast die Hälfte des Gesamtvermögens aus – ihr Wert hat sich in 25 Jahren verdreifacht.

Read more »