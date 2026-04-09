Schweizer Handballerinnen qualifizieren sich souverän für die EM

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat sich dank eines überzeugenden Auswärtssiegs gegen Bosnien-Herzegowina für die Europameisterschaft qualifiziert. Es ist die dritte EM-Teilnahme in Folge. Das Team von Trainer Knut Ove Joa überzeugte mit einer starken Leistung und setzte sich mit 32:13 durch.

Torhüterin Lea Schüpbach freut sich mit Mia Emmenegger über die erneute EM-Qualifikation. Die Schweiz er Handball erinnen haben sich für die Europameisterschaft qualifiziert, die im Dezember in Polen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und der Türkei stattfinden wird. Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg, da es bereits die dritte EM-Qualifikation in Folge für das Schweiz er Team bedeutet.

Der Auswärtssieg gegen Bosnien-Herzegowina mit einem deutlichen 32:13 (21:7) Ergebnis besiegelte den Einzug in das Turnier. Das Team unter der Leitung von Trainer Knut Ove Joa zeigte eine beeindruckende Leistung und dominierte das Spielgeschehen von Anfang an.\Das Spiel begann für die Schweizerinnen äußerst vielversprechend. Eine solide Verteidigung und eine hohe Effizienz bei der Chancenverwertung vor dem gegnerischen Tor führten schnell zu einem Vorsprung. Nach nur fünf Minuten stand es bereits 5:1 für die Schweizerinnen. Dieser Vorsprung wurde kontinuierlich ausgebaut, und zur Halbzeitpause führten sie bereits mit 21:7, was die Überlegenheit der Schweizer Mannschaft deutlich unterstrich. In der zweiten Halbzeit setzte sich das gleiche Bild fort, wobei die Schweizerinnen weiterhin das Spiel kontrollierten und ihren Vorsprung verwalteten. Torhüterin Lea Schüpbach, deren Leistungen in den ersten 30 Minuten entscheidend zum klaren Sieg beitrugen, wurde in der Halbzeit durch Seraina Kuratli ersetzt. Die beeindruckende Leistung des Teams und die frühe Qualifikation für die EM sind ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement der Spielerinnen und des Trainerstabs.\Mit der vorzeitigen EM-Qualifikation wird das letzte Gruppenspiel am Sonntag in Zürich gegen Italien zu einem Freudenfest für die Schweizerinnen. Dieses Spiel bietet die Gelegenheit, die langjährige Kapitänin Kerstin Kündig gebührend zu verabschieden. Die 32-jährige Spielerin hatte im Februar nach 15 Jahren im Nationalteam ihren Rücktritt erklärt und wird nun im Rahmen des letzten Qualifikationsspiels geehrt. Die Fans haben die Möglichkeit, ihre Wertschätzung für die Leistungen von Kerstin Kündig zum Ausdruck zu bringen und gemeinsam mit dem Team diesen besonderen Moment zu feiern. Die Qualifikation für die EM ist nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein Zeichen für die kontinuierliche Entwicklung und das Wachstum des Schweizer Frauenhandballs. Die Vorfreude auf die Europameisterschaft im Dezember ist bereits jetzt groß, und die Fans hoffen auf weitere spannende Spiele und unvergessliche Momente





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