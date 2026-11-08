Schweizer Handball unterliegt Dänemark deutlich im Euro Cup Zürich

Die Schweizer Handballnationalmannschaft verliert in Zürich mit 24:33 gegen die dänischen Titelverteidiger. Das Spiel im Euro Cup lockte Rekordpublikum in die Arena.

Die Schweizer Handball nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel im Euro Cup am ersten Spieltag in der Zürcher Swiss Life Arena mit 24:33 (Halbzeitstand: 9:13) gegen die dänische Auswahl verloren. Trainer Andy Schmid sah sein Team trotz eines guten Starts gegen den haushohen Favoriten, der als Europameister, Weltmeister und Olympiasieger gilt, am Ende chancenlos.

Gleich zu Beginn der Partie musste die Schweiz unter dem Strich einen 0:3-Rückstand hinnehmen. Doch in der 23. Minute schaffte Luca Sigrist den Ausgleich zum 7:7, wodurch der schlechte Start aus der Welt geschafft war und die Atmosphäre in der Halle nochmals anstieg. Dennoch konnte das dänische Team unter der Anleitung von Trainer Keld Vilhelmsen die Führung bis zur Halbzeit auf vier Tore ausbauen.

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Rekordpublikum in der Zürcher Arena

Der Andrang in der Swiss Life Arena war historisch hoch und hat alle bisherigen Besucherzahlen für Handballspiele in der Schweiz übertroffen. Knapp 11'600 Zuschauer waren Zeuge des Duells zwischen den Gastgeberinnen und dem Titelverteidiger. Diese hohe Anzahl an Fans unterstreicht das massive Interesse an der Sportart und der nahenden Europameisterschaft 2028.

Die dänischen Akteure zeigten nach der Pause klare Dominanz. Die Schweiz verschlief den Beginn der zweiten Halbzeit erneut, sodass der Underdog sechs Tore kassierte, bevor der erste eigene Treffer für die Schweiz gelang. Am Ende stand eine deutliche Niederlage zu Buche, die die Überlegenheit der skandinavischen Mannschaft im aktuellen Turnierverlauf bestätigte.

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Torhüter-Duell Portner gegen Möller

In den Reihen der Schweizer Torwartposition glänzte Nikola Portner mit einer Abwehrquote von 29,27 Prozent, was als sehenswerter Wert gewertet wird. Sein dänisches Pendant Kevin Möller überspielte jedoch die Schweizer Offensive mit einer sensationellen Quote von 47,62 Prozent. Möller wehrte 20 von 42 Versuchen ab und war damit einer der Hauptgründe für die klare Führung Dänemarks.

Es ist bereits die zweite Niederlage für die Schweiz im Euro Cup. Zuvor hatte das Team am Mittwoch mit 28:33 gegen Portugal verloren. Das Turnier dient als Vorbereitung für die EM 2028 und wird vom schweizerischen, portugiesischen und spanischen Verband sowie von Dänemark ausgerichtet. Die Performance gegen die Skandinavier zeigt jedoch noch Potential für Verbesserungen.

Weitere Termine im Euro Cup

Der Euro Cup geht nun in eine Winterpause, wodurch sich die Schweizer Mannschaft erholen und taktisch neu justieren kann. Das nächste Spiel steht bereits für den 10. März auf dem Programm, wenn die Schweiz gegen Spanien antritt. Diese Begegnung ist wichtig, um Punkte im laufenden Turnier zu sammeln.

Zwischen dem 6. und 14. Mai findet das Finale des Wettbewerbs statt. Trainer Andy Schmid wird seine Truppe dann nochmals gegen alle drei Nationen antreten lassen. Die Ergebnisse dieser Begegnungen werden darüber entscheiden, welche Teams gut auf die Europameisterschaft 2028 vorbereitet sind.