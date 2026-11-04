Schweizer Handball: Niederlage gegen Portugal im Euro Cup

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft verliert das Auftaktspiel beim Euro Cup gegen Portugal mit 28:33. Trainer Andy Schmid stellt sich der nächsten Herausforderung am Sonntag in Zürich.

Die Schweizer Handball -Nationalmannschaft hat ihr erstes Pflichtspiel nach der verpassten WM-Qualifikation im Frühjahr mit einer Niederlage beendet. Am Mittwoch unterlag das Team von Trainer Andy Schmid im Rahmen des Euro Cup s in Porto der portugiesischen Auswahl mit 28:33.

Dieser Turnierzyklus dient nicht nur dem sportlichen Erfahrungsaustausch, sondern positioniert die Schweiz als einen der Gastgeber der Europameisterschaft 2028 gemeinsam mit Portugal und Spanien.

In der Anfangsphase der Begegnung zeigte sich die Schweizer Elf von ihrer besten Seite und vermochte den WM-Vierten von 2025 lange Zeit im Gleichschritt zu halten. Ein entscheidender Faktor für den frühen Erfolg war das Torhüterduell, in dem Nikola Portner durch mehrere starke Paraden für Stabilität sorgte. Dank dieser Defensivleistungen führte die Nationalelf in den ersten zehn Minuten dreimal, wobei Noam Leopold mit einem frechen Siebenwurf in der Halbzeit Pause für den zwischenzeitlichen 7:9-Anschlusstreffer sorgte.

Dennoch reichte die Leistung im Angriff nicht für einen längeren Vorsprung. Durch einen kurzen Zwischensprint der Portugiesen entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Abstand von 16:11. Nach dem Seitenwechsel zerfiel die taktische Ordnung der Schweizer schnell. Portugal legte sofort nach und baute den Vorsprung auf sieben Tore aus. Bis auf vier Treffer schlossen die Gäste zwar noch auf, ein überraschender Sieg blieb jedoch aufgrund der defizitären Chancenauswertung unwirklich.

Stakeholder Positionen im Euro Cup Kontext

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Die Rolle des Euro Cups als wichtiges Vorbereitungsturnier steht im Fokus der Betrachtung. Neben der Schweiz nehmen auch der amtierende Europameister Dänemark sowie Portugal und Spanien am Turnier teil. Die Schweiz muss ihre Schwächen vor dem heimischen Publikum korrigieren, um auf der großen Bühne 2028 bestehen zu können. Trainer Andy Schmid sieht die mangelnde Effizienz vor dem Tor als Haupthindernis für den Erfolg an diesem Abend.

Weitere Spieltermine und Live-Übertragung

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Die nationale Equipe geht am Sonntag direkt in den nächsten Kampf. In der Swiss Life Arena in Zürich trifft die Schweizer Mannschaft auf Dänemark, das zuvor ein Unentschieden gegen Spanien mit 28:28 erzielte. Das zweite Spiel im Euro Cup findet vor einer Rekordkulisse von über 11'000 Fans statt, was die hohe Bedeutung des Turniers für die lokale Bevölkerung unterstreicht.

Für die breite Öffentlichkeit bietet der Fernsehsender SRF zwei eine Live-Übertragung des Spiels ab 15:55 Uhr an. Dies ermöglicht es allen Unterstützern, die nationale Elf auch ohne Anreise in Zürich direkt im Kampf um Punkte zu verfolgen und die Entwicklung der Mannschaft unter Andy Schmid weiter zu begleiten.