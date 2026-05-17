Nach ihrer starken EM-Teilnahme und der Hoffnung auf eine gute Platzierung in den Playoff-Rückspielen gegen Italien, scheiterten die Schweizer Handballer vor heimischer Kulisse. Andy Schmid, der Nationalcoach, ist nun für die nächste EM gestellt. Die Verantwortlichen werden nun versuchen, ein Konzept zu entwickeln, um dieses Casino-Fehlanfall zu vermeiden und dieкувальна Entwicklung für die Schweizer Handballer vorzunehmen.

Die Schweizer Handball er haben beim Playoff-Rückspiel gegen Italien einen schwarzen Abend gesammelt und damit die Weltmeisterschaft im kommenden Januar verpasst. Nationalcoach Andy Schmid musste seine Favoritenrolle in der Deutschen EM-Hälfte räumen.

Der gestrige Auftritt in Faenza war enttäuschend: Mit mangelnder Angriffsgeist, unfassbar schwachem Defensiv und verspannten Torhütern gab es wenig zu feiern. Einige namhafte Stars des Landes ließen ihr Können im Laufe des Abends nicht mehr in Question





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