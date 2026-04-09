Schweizer Handball-Nati der Frauen qualifiziert sich für EM 2026

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat sich souverän für die Europameisterschaft 2026 qualifiziert. Nach einem deutlichen Sieg gegen Bosnien-Herzegowina sicherten sie sich die Teilnahme vorzeitig. Dies ist die dritte EM-Teilnahme in Folge.

Das Ziel ist erreicht: Die Schweiz er Handball - Nati onalmannschaft der Frauen hat sich für die Europameisterschaft Ende 2026 qualifiziert, die in Polen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und der Türkei ausgetragen wird. Die Spielerinnen sicherten sich die Teilnahme bereits einen Spieltag vor dem Ende der Qualifikation srunde. Nach einem deutlichen 32:13-Auswärtssieg gegen Bosnien-Herzegowina ist die Schweiz nicht mehr von Platz zwei in der Gruppe zu verdrängen.

Die ungeschlagenen Niederländerinnen haben sich als Gruppensieger ebenfalls für die EM qualifiziert. Für die Schweiz ist es die dritte Europameisterschaftsteilnahme in Folge. 2024 war das Team von Knut Ove Joa als Gastgeber gesetzt, 2022 hatte es sich ebenfalls auf sportlichem Weg qualifiziert. Darüber hinaus nahm die Mannschaft im vergangenen Jahr erstmals an einer Weltmeisterschaft teil.\Die Partie in Cazin, Bosnien-Herzegowina, war von Anfang an eine klare Angelegenheit für die Schweizerinnen. Sie zeigten eine beeindruckende Leistung, während die Bosnierinnen mit dem Tempo und der Präzision der Schweizerinnen nicht mithalten konnten. Zur Halbzeit stand es bereits 21:7 für die Schweiz, und der Endstand von 32:13 unterstreicht die Überlegenheit. Im zweiten Durchgang dauerte es zehn Minuten, bis die Heimmannschaft ihren ersten Treffer erzielen konnte. Beste Torschützin der Schweiz war Nuria Bucher mit beeindruckenden acht Toren. Im Tor kamen neben Stammtorhüterin Lea Schüpbach auch die junge Seraina Kuratli zu einem längeren Einsatz, was der Mannschaft wichtige Spielpraxis verschaffte. Die Schweizerinnen meisterten somit die Hürde Bosnien-Herzegowina erneut souverän, nachdem sie bereits im Hinspiel im Oktober einen klaren Sieg errungen hatten. Die Leistung der Schweizerinnen in diesem entscheidenden Qualifikationsspiel war ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement des Teams, das sich kontinuierlich verbessert und seine Fähigkeiten unter Beweis stellt.\Das abschliessende Spiel der Qualifikation am Sonntag gegen Italien (live bei SRF) hat für die Schweiz bereits Test- und Vorbereitungscharakter. Obwohl die Qualifikation bereits gesichert ist, dient die Partie dazu, verschiedene taktische Optionen zu testen und die Mannschaft auf die bevorstehende Europameisterschaft vorzubereiten. Für die Italienerinnen hingegen steht noch einiges auf dem Spiel: Sie kämpfen darum, sich als Gruppendritte möglicherweise doch noch für die EM zu qualifizieren. Die Schweizer Trainer und Spielerinnen werden dieses Spiel nutzen, um die Leistung des Teams weiter zu optimieren und die Feinabstimmung zu verfeinern. Die Qualifikation für die EM 2026 ist ein wichtiger Meilenstein für den Schweizer Frauenhandball und ein Zeugnis für das kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung des Teams, das nun mit großen Erwartungen in die Vorbereitung auf das Turnier geht. Die Fans dürfen sich auf spannende Spiele und die weitere Entwicklung der Mannschaft freuen, die in den kommenden Jahren sicherlich noch für viele Überraschungen sorgen wird





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