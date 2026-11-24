Der Verband Schweizerischer Glaceproduzenten verzeichnet für das dritte Quartal 2026 ein deutliches Plus beim Eisverkauf. Strassenartikel und Heimkonsum ziehen stark an.

Der Schweizer Glacemarkt verzeichnet im dritten Quartal 2026 ein robustes Wachstum, das deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegt. Der Verband Schweizerischer Glaceproduzenten meldet für den Zeitraum von Juli bis September einen signifikanten Anstieg der Absatzmengen, der durch warme Temperaturen begünstigt wurde. Insgesamt wurden in diesem Quartal 3,75 Millionen Liter Eis im Einzelhandel verkauft, was einem Plus von 23,87 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2025 entspricht.

Starke Zuwächse bei Strassenartikeln und Lutschern

Die Verkäufe von Strassenartikeln, also Eisprodukten, die auf der Strasse oder in Cafés genossen werden, legten im Vergleich zum Vorjahr um 23,87 Prozent zu. Besonders erfolgreich waren Lutscher, deren Absatz um 26,85 Prozent stieg. Auch Bechereis und Cornets zeigten positive Entwicklungstendenzen mit Zuwächsen von 26,09 Prozent bzw. 17,12 Prozent. Die übrigen Strassenartikel verzeichneten einen Zuwachs von 25,91 Prozent, was die breite Nachfrage nach kühlenden Leckereien im Freien unterstreicht.

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Gesamtabsatz der ersten drei Quartale über Vorjahr

Betrachtet man die Gesamtbilanz der ersten drei Quartale des Jahres 2026, liegen die Strassenartikel insgesamt 7,71 Prozent über dem Vorjahreswert. Diese langfristige Entwicklung zeigt, dass die positive Tendenz nicht auf ein einzelnes warmes Quartal beschränkt war, sondern sich über den gesamten Sommer und die ersten Monate der Eis-Saison erstreckt hat. Der Verband Schweizerischer Glaceproduzenten hebt in seiner Mitteilung hervor, dass diese Zahlen auf einer breiten Steigerung aller Produktgruppen basieren.

Heimkonsum bleibt volumenmässiges Schwergewicht

Der Heimkonsum von Eisprodukten bleibt das volumenmässige Schwergewicht des Schweizer Marktes. Von Januar bis September 2026 wurden 26,93 Millionen Liter Eis für den Eigenverbrauch abgesetzt, was einem Anstieg von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im dritten Quartal allein stieg der Heimkonsum um 16,19 Prozent auf rund 10,52 Millionen Liter. Besonders gefragt waren Multipack-Cornets, die kumuliert ein Wachstum von 18,57 Prozent erreichten. Auch grössere Bidons ab einem Liter entwickelten sich mit einem Plus von 15,44 Prozent positiv, während Blöcke und kleinere Bidons um 8,47 Prozent zunahmen.

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Gastronomie und Bûches verzeichnen Doppelpreissteigerung

Bemerkenswert ist laut dem Verband die Breite des Wachstums über alle Segmente hinweg. Selbst in der Gastronomie, wo Grosskonsum erfolgt, verzeichnete der Absatz im dritten Quartal rund 2,30 Millionen Liter, was 12,37 Prozent mehr als im Vorjahr entspricht. Über die ersten drei Quartale beträgt das Plus in der Gastronomie 1,75 Prozent. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Bûches und Torten im Gastronomiebereich, deren Absatz sich mit einem Plus von 103,23 Prozent verdoppelte, wenn auch auf vergleichsweise kleiner Volumenbasis.

Gesamtmarkt bei über 42 Millionen Litern

Nach drei Quartalen steht der Schweizer Glacemarkt bei 42'103'145 Litern. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 39'140'610 Liter. Somit lag das dritte Quartal allein 17,28 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Verbandsmitglieder des Verband Schweizerischer Glaceproduzenten haben im Jahr 2026 bereits knapp drei Millionen Liter mehr Glace abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung deutet auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Eisprodukten in der Schweiz hin.