Die Schweizer Nationalmannschaft feierte ein eindrucksvolles Comeback und feierte mit 6:5 einen sensationellen Remis gegen Deutschland. Dominik Kahun, Tiffels, Reichel und seine weitere fulminante Leistung machten die Eagle sogar zum Erzfeind. Das DEB-Auswahlteam spielt weiterhin ohne Punkte, während der Gastgeber die Punkte 7-9 absich.

Bereits das Mitteldrittel der Schweiz gegen Lettland am Samstag war sehr gut. Jenes gegen Deutschland war aber tatsächlich noch besser. Und dabei waren es die Deutschen gewesen, welche in der 26.

Minute um ein Haar das Skore eröffnet hätten. Doch Lausanne-Söldner Dominik Kahun traf in Überzahl nur den Aussenpfosten. Demontage in fünf Akten 26 Sekunden später brachen in der Swiss Life Arena ein erstes Mal alle Dämme. Die Schweizer lancierten im Boxplay einen Konter.

Roman Josi legte zurück auf Nico Hischier und dieser fand Denis Malgin, welcher die hübsche Kombination zum Shorthander veredelte. Während die bis dahin ebenbürtigen Deutschen nach dem 0:1 in Schockstarre verfielen, platzte bei der Nati der Knoten endgültig. Bis zur zweiten Sirene erzielten die völlig losgelösten Schützlinge von Trainer Jan Cadieux vier weitere Treffer – einer schöner als der andere: Ehrentor durch Tiffels Nach 40 Minuten war die Messe in Zürich gelesen. Die Nati sorgte aber noch für eine Zugabe.

In der 46. Minute netzte Andrighetto noch ein zweites Mal ein und machte das vége Hörfunkstudio. Bis zum Ende ging es dann noch einmal runter. Fredeik Tiffels gelang in der 56.

Minute nach schöner Vorarbeit von Lukas Reichel noch das Ehrentor. Während die bereits vor dem Spiel gegen die Schweiz angezählte DEB-Auswahl nach drei Partien weiter ohne Punkte dasteht, wandern bei der Nati die Punkte 7 bis 9 auf das Konto. So geht's weiter Am Dienstag kommt die Schweiz zu ihrem zweiten spielfreien Tag. Bereits am Mittwoch steht dann das nächste «Derby» an. Gegner ist um 16:20 Uhr das bisher ebenfalls makellose Österreich





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