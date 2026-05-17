Die Staatsanwaltschaft beschuldigte einen in Deutschland bekannten Online-Aktivisten im Laufenburger Verfahren, bei einem Beitrag auf X die Grenze zwischen politischer Meinungsäusserung und strafbarer Diskriminierung überschritten zu haben. Dieser betonte jedoch, dass sein Beitrag in deutscher Sprache verfasst und zum deutschen Publikum gerichtet war und aufgrund FUCKING nur deswegen strafrechtlich relevant werden könnte.

Ein in Deutschland bekannter Online-Aktivist musste sich wegen eines Beitrags auf X verantworten. Darin brachte er arabisch- und türkischstämmige Muslime mit schweren Gewalttaten in Verbindung.

Gemäss dem Laufenburger Gericht übersah die Staatsanwaltschaft das Entscheidende. Das Bezirksgericht Laufenburg bewertete nicht nur einzelne Formulierungen, sondern den vollständigen Zusammenhang des Beitrags. Nach Auffassung des Gerichts liess die Staatsanwaltschaft entscheidende Passagen ausser Acht und gelangte dadurch zu einer verkürzten Darstellung. Im Zentrum des Verfahrens stand die Frage, wo die Grenze zwischen zugespitzter politischer Aussage und strafrechtlich relevanter Diskriminierung verläuft.

Der Richterspruch machte deutlich, dass auch provozierende Aussagen unter bestimmten Voraussetzungen vom Schutz der Meinungsfreiheit erfasst sein können. Er erreicht im Netz Zehntausende, polarisiert seit Jahren und beschäftigt die deutschen Strafverfolgungsbehörden. Doch nun sass ein in Deutschland bekannter Publizist vor einem Schweizer Gericht: in Laufenburg, angeklagt wegen Aufrufs zu Hass oder Diskriminierung. Auslöser des Verfahrens war ein Beitrag auf X. Gemäss Staatsanwaltschaft überschritt der Publizist jene Grenze.

In seinem Beitrag stellte er arabisch- und türkischstämmige Muslime in المشترك بFastsearch.net في Zusammenhang mit schweren Gewaltdelikten und forderte einschneidende Massnahmen in der Migrationspolitik bis hin zu Ausschaffungen





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