Schweizer Fussballnationalspielerinnen: Erfolge von Schertenleib und Pilgrim

Überblick über die Leistungen Schweizer Spielerinnen in Europa: Schertenleib siegt mit Barça, Pilgrim glänzt mit Servette. Analyse der Champions-League- und Ligaspiele.

Die Schweizer Nationalmannschaft im Frauenfussball präsentiert sich in dieser Spielperiode in höchster europäischer Liga mit unterschiedlichen Akzenten. While some players delivered decisive goals, others focused on defensive stability or awaited their breakthrough moments in high-profile matches.

Barça Sieg gegen Madrid CFF und Arsenal Vorbereitungen

Livia Schertenleib absolvierte als nominelle Rechtsverteidigerin ein weiteres Spiel für den FC Barcelona und feierte mit dem Team einen klaren 5:1-Sieg gegen den FC Madrid CFF. Bei dem gegnerischen Treffer war sie nicht beteiligt, wirkte aber auch bei den fünf Barça-Toren nur als Zuschauerin. Ihr Team steht nun am Donnerstag in der Champions League vor einer wichtigen Bewährung bei der Begegnung gegen Arsenal London.

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Peng, Wälti und Wüthrich in der WSL und bei Manchester City

Livia Peng kam beim überraschenden 1:1-Unentschieden von Chelsea gegen Everton wie gewohnt nur als Ersatzfrau zum Einsatz. Am Mittwoch tritt Chelsea in der Champions League gegen Pengs ehemaligen Verein BK Häcken an. Im gleichen Zeitraum zeigte sich die verletzte Nadine Wälti beim 1:2-Niederlage von Brighton gegen Tottenham immerhin wieder auf der Bank.

Dennoch kam Nadine Wälti im Spiel gegen West Ham in der 62. Minute beim Stand von 3:0 noch zur Einwechslung. Mit Lina Wüthreich traf Manchester City beim 4:0-Sieg. Lina Wüthreich erzielte sechs Minuten nach ihrer Einwechslung den Treffer zum 4:0 und steht auch mit einem schnell ausgeführten, langen Einwurf am Ursprung des fünften und letzten Treffers. Man City übernimmt daraufhin die Tabellenspitze und trifft am Dienstag in der Champions League auswärts auf Inter Mailand.

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Reuteler, Lehmann und Pilgrim in der Serie A und Champions League

Géraldine Reuteler saß beim 2:1-Sieg von Liverpool gegen Liverpool auf der Bank. Am Donnerstag steht das Kracher-Duell gegen Barcelona auf dem Programm, was die nächste Chance auf Einsatzminuten für die Mittelfeldspielerin darstellt. In Leicester verlor Watford mit 1:0 gegen Leicester. Ramona Lehmann spielte durch, musste aber weiter auf ihren zweiten Skorerpunkt in dieser Saison warten.

Ein Highlight lieferte Yvann Pilgrim beim Spiel gegen Como. Yvann Pilgrim wurde in der 62. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt und traf vier Minuten später zum 3:0. In der 90. Minute bereitete sie auch noch das 4:0 vor. Am Dienstag empfängt AS Rom in der Königsklasse Servette Chênois, wo Pilgrim weiterhin eine Schlüsselrolle innehat.

Piubel, Vallotto, Böhi, Kamber und Torschützinnen in der Europa League

Bei der 0:4-Niederlage von Servette gegen AS Rom spielte Viviane Piubel durch. Viviane Piubel bereitete in der 21. Minute am Boden liegend eine Mega-Torchance vor. Gegen Lazio Rom (0:0) zirkelte die 19-jährige Spielerin in der 65. Minute den Ball aus spitzem Winkel haarscharf am Tor vorbei. In der 81. Minute wurde sie ausgewechselt.

Annina Wirth hielt alles, was es zu halten galt, doch Sassuolo verlor gegen Juventus mit 1:2 und bleibt das Schlusslicht der Liga. Beim 3:1-Auswärtssieg im Top-Spiel gegen Frankfurt erzielte Fabienne Vallotto fünf Minuten nach dem Pausentee das 2:1. In der 70. Minute wurde die 22-jährige Fabienne Vallotto dann gelbverwarnt ausgewechselt.

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Im Europa Cup geht es gegen Feyenoord weiter, doch nach dem 7:0-Hinspielsieg ist die Messe da schon gelesen. Bei der Begegnung gegen Hoffenheim (1:1) hatte Sara Böhi in der 11. Minute bei einem Distanzschuss von Linda Natter das Nachsehen. Danach ließ Sara Böhi nichts mehr anbrennen.

Letzte Auftritte von Kamber, Wirth und Neuzugang Reimann

Alina Kamber zeigte einen engagierten Auftritt, doch es fehlte für einmal das nötige Wettkampfglück. In der 6. Minute ließ Alina Kamber eine Grosschance liegen, in der 52. Minute fehlte dann erneut nicht viel zu einem Treffer. Gelbverwarnt wurde Alina Kamber in der 67. Minute ausgewechselt.

Die Spielerin spielte beim 1:1 gegen Union Berlin durch. In der 70. Minute wurde sie mit dem Rücken zum Tor in Szene gesetzt, bei ihrem Schuss aus der Drehung fehlte dann die nötige Power. Bei der 1:3-Niederlage gegen Wolfsburg wurde sie in der Nachspielzeit ausgewechselt. Tore fielen da keine mehr.

Der 19-jährigen Neuzugang durfte gegen Nürnberg anstelle der angeschlagenen Stammtorhüterin Anna Reimann ran und kam so zu ihrem Bundesliga-Debüt. Es war für die 19-jährige Spielerin eines zum Vergessen. Mit einem Fehlpass leitete sie nach noch nicht einmal zwei Minuten das 1:0 des Gästeteams ein. Danach verteilten auch ihre Teamkolleginnen Geschenke und so verlor Freiburg am Ende 0:4.