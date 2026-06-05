Schweizer Fussballfrauen beeindrucken mit 6:1-Sieg gegen Malta

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen gewinnt klar mit 6:1 gegen Malta. Sydney Schertenleib und Alisha Lehmann treffen doppelt. Kapitänin Lia Wälti spricht vom offensiv besten Spiel unter dem neuen Coach.

Beim überzeugenden 6:1-Sieg der Schweizer Fussball nationalmannschaft der Frauen gegen Malta zeigte sich Sydney Schertenleib als herausragende Spielerin. Bereits in der achten Spielminute erzielte sie mit einem herrlichen Schuss aus halblinker Position das frühe Führungstor.

Malta konnte zwar schnell reagieren und durch Willis in der 22. Minute den Ausgleich erzielen, doch die Schweizerinnen liessen sich nicht aus der Ruhe bringen. Noch vor der Pause sorgten Piubel, Xhemaili und Csillag mit weiteren Treffern für eine klare 4:1-Halbzeitführung. In der zweiten Spielhälfte dominierte das Team weiterhin und baute die Führung durch Tore von Reuteler und einem zweiten Treffer von Xhemaili zum 6:1-Endstand aus.

Kapitänin Lia Wälti zeigte sich nach dem Spiel äusserst zufrieden mit der offensiven Leistung und betonte, dass man von Beginn an mit viel Druck gespielt habe. Sie lobte die Variabilität und die daraus resultierenden zahlreichen Chancen. Der Sieg war zudem die Premiere für das Team unter dem neuen Trainer, wobei Wälti den kämpferischen Einsatz aller Spielerinnen hervorhob. Damit geht die Mannschaft gestärkt in das letzte WM-Qualifikationsspiel am kommenden Dienstag gegen Nordirland.

Das Ziel ist ein weiterer positiver Auftritt, um die erfolgreiche Qualifikationsphase abzuschliessen





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