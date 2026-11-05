Schweizer Fussball-Nationalmannschaft: Murat Yakin nominiert 28 Spieler für Nations League Playoffs

Nationaltrainer Murat Yakin hat den erweiterten Kader für die entscheidenden Nations League Spiele bekanntgegeben. Mit 28 Spielern setzt die Schweiz auf Tiefe und Erfahrung, um den Aufstieg in die Liga A zu sichern.

Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin hat den Kader für die beiden letzten Spiele der Gruppe B1 der UEFA Nations League bekanntgegeben. Die Mannschaft steht mit dem Punktemaximum an der Spitze der Tabelle und ist auf direktem Kurs in die Liga A aufzusteigen. Anstatt des üblichen Rasters von 26 Spielern, greift Yakin für diese entscheidenden Partien auf einen erweiterten Pool von 28 Athleten zurück.

Strategie hinter der erweiterten Nominierung

Durch die Vergrößerung des Kaders auf 28 Spieler will die Schweizer Führung die physische Belastung im laufenden Saisonverlauf besser verteilen. Die Nationenliga-Saison ist noch nicht beendet, und viele der nominierten Profis sind zudem in ihren Clubs international im Einsatz. Yakin betonte, dass die meisten Spieler in der Nationalmannschaft die Belastungen der Vereinsmannschaften komplett abstreifen können.

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Die Entscheidung zielt darauf ab, die Spieler fit und frisch für die Finalspiele zu halten. Trainer Yakin ist überzeugt, dass die zusätzliche Erfahrung und Tiefe im Kader dabei helfen werden, die Herausforderung zu meistern. Die prioritäre Zielsetzung bleibt der sofortige Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse des Kontinentalwettbewerbs.

Fabian Frei und die Rolle im Mittelfeld

Fabian Frei aus Augsburg hat bei den Nationaltrainer eine klare Rückmeldung erhalten. Yakin würdigte die gute Entscheidung des Spielers für seinen Verein und betonte dessen wichtige Funktion für das Gesamtsystem. Frei sei ein unverzichtbares Element, unabhängig davon, ob er von der Bank kommt oder von Anfang an spielt.

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Die Vielseitigkeit von Frei gilt als Vorteil, kann aber auch als Handicap wahrgenommen werden, da er nicht auf eine einzige Position spezialisiert ist. Yakin vertraut darauf, dass die Erfahrung des Profis ausreicht, um die neuen situativen Anforderungen zu bewältigen. Die sportliche Notwendigkeit bleibt der entscheidende Faktor für jeden Einsatz.

Konkurrenz und Entscheidungen zu Doppelstaatlern

Der Wettbewerb im Schweizer Mittelfeld ist extrem hoch. Yakin erklärte, dass die Konkurrenz im Zentrum gross ist und die Spieler geduldig sein müssen. Uran Bislimi wurde als Spieler gelobt, den der Trainer bereits lange kennt und sehr schätzt. Trotz der hohen Qualität bleibt die Auswahlentscheidung komplex.

Beim Thema Doppelbürger betonte Yakin die Fairness gegenüber Spielern, die bereits seit langer Zeit für die Nationalmannschaft aktiv sind. Es sei nicht möglich, einfach alle verfügbaren Doppelbürger aufzubieten und sie nur für eine Minute einwechseln zu lassen. Falls sich ein Spieler für eine andere Nation entscheiden sollte, sei das sein gutes Recht, aber die Schweiz könne dies nicht einfach hinnehmen.

Situation um Granit Xhaka und Breel Embolo

Granit Xhaka hat sich nach seinem fehlenden Auftritt bei den letzten Spielen beim Trainer entschuldigt. Xhaka habe vor den Spielen eine Nachricht geschrieben. Yakin ist überzeugt, dass Xhaka, sobald er am Montag einrückt, sich vollständig der Nationalmannschaft widmen wird. Das Gespräch habe den sportlichen Fokus wiederhergestellt.

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Breel Embolo, der im September wegen der Covid-Zertifikats-Affäre nicht berücksichtigt wurde, steht wieder zur Verfügung. Der Stürmer aus Lugano war verärgert über die damalige Entscheidung, hat diese aber akzeptiert. Embolo ist gesund und möchte spielen, was er nun tun kann. Yakin und Embolo werden sich nochmals an den Tisch setzen, um die Details zu besprechen.

Vorbereitung auf das Spiel in Slowenien

Der Gegner Slowenien wird als starkes Team mit einem neuen Trainer beschrieben. Die Schweizer Führung sieht die Ausgangslage als gut an und geht mit grossem Selbstvertrauen in die Partie. Das Ziel ist klar: Der Aufstieg in die Liga A soll perfekt gemacht werden.

Silias Huber vom FC Zürich und ein in Form glänzender Ballet, der am letzten Wochenende einen Hattrick erzielte, sind weitere wichtige Bausteine im Aufgebot. Die Details zur finalen Aufstellung für das Spiel werden noch bekannt gegeben.