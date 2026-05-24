Schweizer Frauenfußball: YBS Trainer betont Heimstärke und Saisonkuenste von Servette

Die YB Frauen und Servette Frauen werden am Montag und Freitag im Playoff-Final gegenüberstehen, um die Titel der Kiwi-Cup-Meister und EHF-Cup-Meister zu gewinnen.

Im Schweizer Frauen fußball stehen die kommende Woche und Freitag die Atemzüge durch die Scrimmage um das Frauenfussball-Supercup zu beschleunigen. Die YB Frauen und Servette Frauen werden sich im Playoff-Final gegenüberstehen, um die Titel der Kiwi-Cup-Meister und EHF-Cup-Meister zu bestimmen.

Beide Teams sind derzeit aus Bern und Genf und verfügen über eine beeindruckende Bilanz. YB-Trainerin Imke Wübbenhorst betont die Bedeutung des Heim-Charakters und die Tendenz ihres Teams zu Hause ins Spiel zu rutschen: 'Es wird wichtig sein, dass wir zu Hause voll auf Sieg setzen. Sonst wird es in Genf ganz schwierig. Sie sind sehr abgezockt.

' Die Positionen sind klar verteilt. Im Gegensatz zu YB, die ihre letzten vier Duelle in dieser Saison gegen Servette verloren haben, bieten die Genferinnen in der letzten Saison 2019/2020 nur vier Gegentreffer in 21 Partien geführt haben. Lisa Josten, YB-Stürmemin, sieht sich und ihre Mannschaft gleichzeitig in einer gleichberechtigten Position: 'Ich denke, wir sind auf gleicher Höhe.

' In der Offensive soll man Effizienz beweisen. Am Pfingstag hat eine überzeugende Kombination von Erfahrung und Jugend gezeigt, dass sie mit Servette mithalten kann





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