Die Schweizer Nationalmannschaft trifft am 1. Dezember auf Österreich. Über 20.000 Tickets sind verkauft, was einen neuen Publikumsrekord bedeutet.

Die Schweizer Frauen-Fußballnationalmannschaft hat sich am Dienstagvormittag im Hotel Ambassador in Bern auf die entscheidende Phase der WM-Qualifikation vorbereitet. Die Nati-Stars sind eingetroffen, um sich auf die zwei Playoff-Runden gegen Österreich einzustellen, bei denen das Hinspiel am 1. Dezember und das Rückspiel am 5. Dezember stattfinden. Diese Begegnungen haben bereits jetzt einen historischen Stellenwert erreicht, da der Publikumsinteresse bisheriges Niveau deutlich überschreitet.

Publikumsrekord bei WM-Quali-Heimspiel

Eine Woche vor dem Anpfiff des Hinspiels ist mit Sicherheit zu verzeichnen, dass weit über 20'000 Tickets verkauft wurden. Die Chancen stehen sehr gut, dass das Wankdorf Stadion am 1. Dezember ausverkauft sein wird. Bereits jetzt ist klar, dass mit dieser Zahl ein Publikumsrekord für ein Heim-Länderspiel der Frauen aufgestellt wird. Der bisherige Rekord lag bei 17'306 abgesetzten Tickets, welche beim Freundschaftsspiel gegen Deutschland mit dem Ergebnis von 0:6 im November 2024 im Zürcher Letzigrund erreicht wurden. Aus dieser spezifischen Rekordmessung sind jedoch die Partien der Heim-Europameisterschaft im Sommer 2025 offiziell ausgeklammert worden.

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Komplexer Modus für die WM-Qualifikation

Um sich für die Weltmeisterschaft 2026 in Brasilien zu qualifizieren, muss die Schweiz das Team aus Österreich im direkten Duell schlagen. Ein einfacher Sieg im Hinspiel oder Rückspiel bedeutet aber nicht automatisch, dass sich die Schweiz automatisch für das Turnier qualifiziert. Der WM-Qualifikationsmodus ist in diesem Jahr besonders kompliziert gestaltet. Für die direkte Qualifikation benötigt die Schweizer Mannschaft zusätzlich die Schützenhilfe von anderen Partnern in der Gruppe.

Damit die Schweiz an der WM 2026 in Brasilien teilnimmt, muss mindestens eines der vier genannten Länder verlieren, wenn die Nati selbst gewinnt. Konkret geht es um die Ergebnisse von Finnland im Spiel gegen Italien, von Portugal gegen Island, von Wales gegen Norwegen oder von Schottland gegen Schweden. Erhält die Schweizer Nationalmannschaft keine dieser Schützenhilfe-Ergebnisse, so muss sie zusätzlich ein Duell in den interkontinentalen Playoffs gewinnen, um das Ticket für die Weltmeisterschaft zu lösen.

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Erfahrene Trainerin bewertet die Chancen

Martina Voss-Tecklenburg, die ehemalige Nationaltrainerin der Schweiz von 2012 bis 2018, drückt der aktuellen Nati die Daumen für das kommende Duell. Sie erwartet ein enges und hart umkämpftes Spiel zwischen den beiden Nachbarn. Trotz der Schwierigkeit sieht Martina Voss-Tecklenburg leichte Vorteile für die Schweizer Nationalmannschaft. Ihre Einschätzung stützt sich auf ihre langjährige Erfahrung und ihre Kenntnisse des Teams, das sich derzeit in Bern zum Training versammelt hat.

Historische Bedeutung für den Schweizer Fußball

Unabhängig vom sportlichen Ergebnis wird das Hinspiel der 2. Playoff-Runde in die Schweizer Geschichtsbücher eingehen. Die Kombination aus der hohen Bedeutung der Spiele und der enormen Unterstützung durch die Fans unterstreicht den Aufschwung des Frauenfußballs in der Schweiz. Die Anzahl der verkauften Karten übertrifft nicht nur den bisherigen Rekord, sondern zeigt auch das große Interesse der Öffentlichkeit an der sportlichen Zukunft der Mannschaft.

Die Vorbereitungen in Bern laufen auf Hochtouren, während die Erwartungen in der gesamten Nation steigen. Alle Blicke richten sich auf das Wankdorf Stadion, wo am 1. Dezember die Weichen für die mögliche Teilnahme an der WM 2026 in Brasilien gestellt werden. Die Schweizer Mannschaft steht unter Beobachtung, wobei das Ergebnis gegen Österreich sowie die Ergebnisse der anderen europäischen Partien entscheidend sein werden. Die Unterstützung der Fans im Stadion wird eine wichtige Rolle für das Team spielen.