Schweizer Frauen-Nationalteam: Letzter Qualifikationsspiel gegen Nordirland und Blick auf die WM‑2027‑Playoffs

Nach dem klaren 6:1‑Erfolg über Malta bereitet sich die Schweizer Frauenfußballmannschaft auf das letzte WM‑Gruppenspiel gegen Nordirland vor und analysiert den weiteren Weg durch die Playoffs zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien.

Das Schweiz er Damen-Fußballteam steht am Sonntagabend bereit, nach einem souveränen 6:1-Sieg gegen Malta das Flugzeug nach Lurgan zu besteigen. Der eindrucksvolle Triumph hat den Gruppensieg in der Qualifikationsrunde bereits gesichert und ermöglicht der Mannschaft, das letzte WM-Gruppenspiel gegen Nordirland am kommenden Dienstag in entspannter Atmosphäre zu bestreiten.

Das Spiel wird ab 18:40 Uhr live auf SRF 2 übertragen und bietet den Spielerinnen die Gelegenheit, weiteres Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben zu sammeln. Trainer Rafel Navarro betont, dass trotz des klaren Gruppensieges der Weg zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien noch lange und anspruchsvoll bleibt. Denn die Schweiz ist in der Liga B - der zweithöchsten Leistungsstufe der Women's European Qualifiers - eingeteilt und muss zwei weitere Playoff‑Runden durchlaufen, um sich einen Platz bei der Endrunde zu sichern.

Als Gruppensiegerin wird die Schweizer Auswahl in der ersten Playoff‑Runde auf ein zweit- oder drittplatziertes Team der Liga B treffen. Die genaue Gegnerauswahl hängt vom Ausgang des letzten Spieltags ab, wobei die favorisierten Mannschaften bereits hervorgehoben wurden. Am 18. Juni findet die Auslosung statt, bei der sowohl das erste als auch das zweite Playoff‑Duell festgelegt werden.

Beide Runden werden im Hin‑und‑Rückspiel ausgetragen: die erste Runde erstreckt sich vom 7. bis 13. Oktober, die zweite von 26. November bis zum 5. Dezember.

Die sieben besten Siegerinnen der zweiten Runde, ermittelt anhand der Gesamtrangliste der Women's European Qualifiers 2026, erhalten ein Direktticket für die WM 2027, während die achte Siegerin in die interkontinentalen Playoffs im Februar 2027 einsteigt. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Spielort‑Verteilung in den K.o. -Phasen. In der ersten Runde wird das Rückspiel für die Schweizerinnen auf heimischem Boden ausgetragen, während das Rückspiel der zweiten Runde auswärts stattfinden muss.

Sollte das Team um Kapitänin Sydney Schertenleib erfolgreich die Endrunde in Brasilien erreichen - die vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 ausgetragen wird - wäre dies das vierte große Turnier in Folge nach der Europameisterschaft 2022 in England, der WM 2023 in Australien und Neuseeland sowie der Europameisterschaft 2025 im eigenen Land, für die sich die Schweiz automatisch qualifiziert hatte.

Der bevorstehende Qualifikationskampf ist damit nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem historischen vierten Großereignis für die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft





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