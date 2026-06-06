Schweizer Frauen-Nationalteam feiert souveränen Sieg und Aufstieg in Nations League A

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen gewinnt mit 6:1 gegen Malta, sichert sich den Gruppensieg in der Nations League und kehrt in die Liga A zurück. Das Team um Trainer Rafael Navarro zeigt eine starke Leistung und blickt optimistisch auf die WM-Qualifikations-Playoffs. Alle Infos zum Spiel, den Toren und den nächsten Schritten.

Die Schweizer Nationalmannschaft der Frauen hat mit einem klaren 6:1-Sieg gegen Malta den Gruppensieg in der Nations League perfekt gemacht und kehrt nach einem Jahr in Liga B wieder in die Liga A zurück.

Das Team von Trainer Rafael Navarro zeigte eine starke Leistung und kontrollierte das Spiel mit viel Ballbesitz. Bereits vor dem Spiel war klar, dass ein Sieg den Aufstieg bedeuten würde, und so war die Freude nach dem Abpfiff gross. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Sydney Schertenleib, deren Tor als specially spektakulär gelobt wurde. Auch die anderen Torschützen trugen zu einem überzeugenden Auftritt bei.

Captain Lia Wälti führte das Team mit grosser Präsenz an, und Spielerinnen wie Aurélie Csillag und Smilla Vallotto zeigten sich optimistisch für die bevorstehenden WM-Qualifikations-Playoffs. Die Schweiz wird in der ersten Playoff-Runde auf ein Team aus der höchsten Nations-League-Liga treffen, was als Vorteil angesehen wird. Die Auslosung der Playoff-Begegnungen findet am 18. Juni statt, bevor die eigentlichen Playoffs im Oktober beginnen.

Das nächste Spiel steht bereits am Dienstag gegen Nordirland an, doch den Gruppensieg wird man laut Lia Kamber erst nach der erfolgreichen WM-Qualifikation gebührend feiern. Das Team will sich weiterentwickeln und hat das Ziel, sich für die Weltmeisterschaft in Brasilien zu qualifizieren. Insgesamt war der Abend in Lugano ein voller Erfolg und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur WM





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