Schweizer Finanzverwalter stützt Aktien von Chronoscale, US-Unternehmen für Cloud-Dienste

Ein Schweizer Vermögensverwalter stützt Aktien von Chronoscale und genießt eine Beteiligung an dem US-Unternehmen, das sich auf Cloud-Dienste spezialisiert hat. Die Aktionärestihe ist durch die 13F-Angaben zum ersten Quartal 2026 bekannt gegeben.

Ein Schweizer Vermögensverwalter stützt knapp 53'000 Aktien von Chronoscale und genießt damit eine Beteiligung an dem US-Unternehmen, das sich auf Cloud-Dienste spezialisiert hat. Dieser Vorgang wird durch die 13F-Angaben zum ersten Quartal 2026 bekannt gegeben.

Anders als beispielsweise', 'die Fonds enthalten, dient diese Investition als Underlying in einem thematischen Tracker-Zertifikat, das den gesamten Sektor abbildet und kein Einzelinvestment darstellt. Dem Vermögensverwalter ist keine eigene Anlageeinschätzung zum Titel von Chronoscale bekannt, wie Isabel Reck auf Anfrage von cash.ch mitteilt





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