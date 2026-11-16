Schweizer Finanzierungsstrategie sichert INSO-Sicherheit im Tschad

Die Schweiz sichert als einer der fünf Geldgeber die Arbeit der INSO im Tschad, um humanitäre Helfer vor Boko-Haram-Angriffen zu schützen. Hintergrund zur Finanzierung und den aktuellen Sicherheitsrisiken.

Dank der finanziellen Unterstützung der Schweiz bleibt die International NGO Safety Organisation ( INSO) im Tschad operativ handlungsfähig, um humanitäre Organisationen vor den täglichen Bedrohungen durch Gewaltakteure zu schützen. Während die USAID ihre Mittel gestoppt hat, tritt Bern mit festen Zusagen bis 2029 in die Bresche, um die Warnsysteme und Analysen aufrechtzuerhalten, die für das Überleben von Helfern in der Provinz Lac entscheidend sind. Diese strategische Lücke zu schließen, ist notwendig geworden, da Angriffe der JAS-Fraktion von Boko Haram die Sicherheitslage in der Grenzregion zu Niger drastisch verschärft haben und viele NGOs über eine Rückholung ihrer Teams nachdenken.

Angriffe in der Provinz Lac verschärfen Lage

Bereits im Oktober 2026 waren die Telefone der INSO-Zentrale in der Provinz Lac nicht mehr frei, als sich eine Welle von Gewaltanschlägen ereignete. In der Umgebung von Daboua, einem Gebiet nahe der nigrischen Grenze, forderte eine Reihe koordinierter Angriffe innerhalb weniger Tage rund vierzig Todesopfer unter der Zivilbevölkerung und den Helfern. Die JAS-Fraktion der Terrororganisation Boko Haram wurde als Verantwortliche für diese Brutalität ausgemacht, obwohl keine offizielle staatliche Bilanz veröffentlicht wurde. Abgeordnete der Provinz betrauerten am 10. Oktober 2026 lediglich die "schweren Verluste an Menschenleben", während Hilfsorganisationen in der Region verzweifelt nach Strategien suchten, ob sie ihre Aktivitäten aussetzen und Teams zurückrufen müssen.

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Die INSO, eine 2011 gegründete Organisation mit Sitz in Den Haag, bietet hier keine physische Sicherheit oder Begleitpersonen an, sondern liefert kritische Intelligence. Das Kerngeschäft besteht in der Erfassung, Überprüfung und kostenlosen Alarmierung von Partnerorganisationen bei Sicherheitsvorfällen. Die Analyse beginnt stets mit drei präzisen Fragen: Wo fand der Angriff statt? Benutzen humanitäre Helfer diese Route? Und wann geschah es? Diese Datenflut erlaubt es, Muster zu erkennen, die für die Risikobewertung unverzichtbar sind.

Strategische Analyse und Risikobewertung

Im Gegensatz zu früheren Anschlägen, die typischerweise nachts verübt wurden, ereigneten sich die jüngsten Angriffe mitten am Nachmittag. Dieses veränderte Taktikverhalten zwingt die INSO, die Sicherheitsprotokolle grundlegend zu überdenken, da etablierte Ausgangssperren nachts nicht mehr ausreichen. Ein Vertreter der lokalen Verwaltung ordnete die Tat wahrscheinlich als Vergeltungsmaßnahme nach dem Tod von Kämpfern der Terrorgruppe ein. Dieses Verständnis der Motivation hilft den INSO-Analysten, die Situation den Teams der NGOs transparent zu erklären, wobei die finale Entscheidung über den Verbleib vor Ort stets bei den jeweiligen Nichtregierungsorganisationen liegt.

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Die Warnmeldungen dieser intelligenten Systeme erreichen auch Peter Bieler, den Leiter der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit im Tschad, direkt auf sein Handy in N'Djamena. Bereits am Tag vor seinem Interview mit Swissinfo erhielt er eine SMS der INSO, die vor Schüssen vor dem Finanzdepartement warnte und zur Meidung der Gegend riet. Solche Echtzeit-Informationen sind für die Koordinierung humanitärer Einsätze in Hochrisikogebieten unverzichtbar und zeigen, wie nah die Gefahr an den diplomatischen und administrativen Zentren der Hauptstadt liegt.

Schweizer Finanzierung sichert Präsenz der INSO

Das tschadische Büro der INSO wurde 2024 eröffnet, als der Krieg im Sudan ausbrach und die Grenzregionen destabilisierten. Ursprünglich finanziert durch die amerikanische Agentur USAID und die Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza), sah sich die Organisation durch den Rückzug der USA mit einem Einbußen von rund 37 Prozent ihres weltweiten Budgets konfrontiert. Um die kritische Infrastruktur der Sicherheitswarnungen zu erhalten, stellte Bern für die erste zweijährige Phase 570.000 Franken bereit. Zusätzlich verpflichtete sich die Schweiz im Folgevertrag bis zum Jahr 2029 zu weiteren 900.000 Franken.

Heute gehört die Schweiz zu den fünf wichtigsten Geldgeberinnen der INSO im Tschad, neben der Europäischen Union und Deutschland. Diese finanzielle Rückendeckung ist essenziell, da die Schweiz in ihren Sicherheitsstandards die Standardisierung von Normen für Hilfsorganisationen betont. Bieler erläutert, dass humanitäre NGOs eine hohe Fluktuation aufweisen und somit das Rad der Sicherheitserziehung immer wieder neu erfunden werden muss, was ohne stabilere finanzielle Grundlagen kaum nachhaltig zu leisten wäre.

Aussetzung von Schulungen trotz Warnsystemen

Trotz der fortgesetzten Unterstützung bleiben Lücken im Portfolio der INSO klaffen. Das kostenfreie Angebot der INSO-Kurse zur Sicherheit in gefährlichen Umgebungen umfasst vier Tage Theorie, gefolgt von praktischen Simulationen. Ein vergleichbarer privater Kurs kostet Hunderte von Franken, was für die meisten lokalen Partnerorganisationen eine massive Hürde darstellt. Der Rückzug der USAID hat dazu geführt, dass die INSO den Grossteil ihrer Präsenzschulungen, das eigentlich Kerngeschäft der Organisation, im Jahr 2025 aussetzen musste. Während die digitalen Warnmeldungen und die strategische Analyse weiterhin funktionieren, leiden die praktischen Fähigkeiten der Helfer vor Ort unter dem Mangel an physischer Trainingspräsenz. Diese Entwicklung zwingt die Schweizer Deza und andere Geber, den Fokus nicht nur auf die reine Geldgabe, sondern auf die Sicherung der Ausbildungsinfrastruktur zu legen, um die Effektivität der humanitären Hilfe in der Region Lac aufrechtzuerhalten.