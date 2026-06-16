Schweizer Finanzbranche auf dem Prüfstand

Eine Umfrage des Instituts Leewas zeigt, dass 46 Prozent der Befragten für das Vertragspaket mit der EU sind, während 40 Prozent dagegen stimmen. Die Ergebnisse variieren jedoch stark je nach Alter, Bildung und politischer Ausrichtung.

Die Schweizer Finanzbranche steht wegen Klimafolgen auf dem Prüfstand. Eine Umfrage des Instituts Leewas zeigt, dass 46 Prozent der Befragten für das Vertragspaket mit der EU sind, während 40 Prozent dagegen stimmen.

Die Ergebnisse variieren jedoch stark je nach Alter, Bildung und politischer Ausrichtung. Während die über 65-Jährigen eine überdurchschnittliche Zustimmung zum Vertragspaket zeigen, lehnen die Personen mit obligatorischer Schulbildung das Paket ab. Die Frage des Ständemehrs beschäftigt derzeit auch das Parlament. Der Bundesrat schlägt ein fakultatives Referendum ohne Ständemehr vor, während die Staatspolitischen Kommissionen beider Räte ein obligatorisches Referendum fordern





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